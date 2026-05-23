Maru Campos cita a declarar en caso de agentes CIA, continúa con su trabajo y denuncia ataques

Maru Campos, gobernador de Chihuahua, cita a declarar a principios de junio, según映像 de un momento en el que ella bajaba las escaleras del Palacio de Gobierno y se topaba con dos agentes de la CIA que llevaban su citatorio. Según una parte de su equipo, Campos Galván tiene fuero constitucional y, aunque no le han sido requeridas para declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR), aún así, comparecerá. "Lo único que lamento que sea usted el portador de estas malas noticias para el estado de Chihuahua, para destruir la institucionalidad y dañar a los chihuahuenses", indica Juárez.

FGR cita a Maru Campos a declarar el próximo 27 de mayo por caso de agentes de la CIA ; "Pues ahí estaremos porque siempre he dado la cara", dice Parte de su equipo señaló que Campos Galván tiene fuero constitucional y aún así deberá acudir a la FGR La gobernadora bajaba de las escaleras del Palacio de Gobierno cuando se topó con dos agentes quienes llevaban el citatorio.

Maru Campos: "en Sinaloa normalizan la narcopolítica"; yo sólo hago mi trabajo, dice La gobernadora bajaba de las escaleras del Palacio de Gobierno cuando se topó con dos agentes quienes llevaban el citatorio, el cual fue recibido por ella misma y afirmó que "aquí estoy, por supuesto dando la cara y recibiéndolo".

"Lo único es que lamento que sean ustedes los portadores de estas malas noticias para el estado de Chihuahua, para eliminar la institucionalidad y para dañar a los chihuahuenses", señaló Maru Campos a los agentes a quienes les dijo también que entendía que hacían su trabajo. no se le ha pedido comparecer ante la FGR, ni a ningún otro gobernador de este país. Pues ahí estaremos porque siempre he dado la cara", agregó Campos Galván y recibió el oficio.

La gobernadora estaba este sábado en Palacio de Gobierno con parte de su equipo con quien sostuvo una reunión de gabinete. Tras repeler ataque, Marina detiene a 13 presuntos integrantes de "Los Chapitos" en Sinaloa; les aseguran armas y explosivos Fuga en gasoducto de Pemex, ahora en el Estado de México; avanzan trabajos de atención sin riesgo para la ciudadaní





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