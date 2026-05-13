Maru Campos niega ser cómplice de agentes de la CIA en operativo en Sierra Tarahumara; dice que su gobierno actúa con transparencia

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, negó haber gestionado ni autorizado la presencia de agentes de la CIA en un operativo en la Sierra Tarahumara

Maru Campos , gobernadora de Chihuahua, negó haber gestionado ni autorización a los agentes de la CIA en un operativo en la Sierra Tarahumara, donde se aseguraron toneladas de precursores químicos y miles de litros de metanfetamina; se refirió a los gobiernos como los de ellos, con acusaciones graves de tener vínculos con el narcotráfico; respondió a Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, quien exigió su sometimiento a juicio político tras revelarse la colaboración de agentes estatales y extranjeros.

La gobernadora también aseguró que su gobierno está actuando con legalidad, transparencia y firmeza, y fijó una posición sobre la participación de los agentes extranjeros. Además, anunció un operativo de investigación en el caso del accidente en Batopilas, que causó la muerte de dos agentes extranjeros. Y convocó a una marcha por las inconformidades contra ella





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