Maru Campos recibe segundo citatorio por denuncia de secuestro de Javier Corral

La gobernadora de Chihuahua revela un nuevo citatorio de la Fiscalía capitalina por una denuncia de secuestro presentada por el senador Javier Corral, en medio de señalamientos de persecución política y el caso de agentes de la CIA.

La gobernadora de Chihuahua , Maru Campos , reveló que recibió un segundo citatorio, ahora de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por una denuncia de secuestro interpuesta por el senador morenista Javier Corral Jurado.

El caso se suma al escándalo por el operativo con agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara, por el que ya fue citada a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR). Campos denunció en un video que se trata de una persecución política pura y dura, y que en las últimas semanas se ha levantado contra ella todo el aparato del poder federal.

El citatorio fue notificado durante la madrugada y establece que la mandataria deberá presentarse el 29 de mayo a las 10:00 horas en la Sala de Oralidad número 8 del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicada en la Alcaldía Xochimilco. El documento fue enviado por Karla Elizabeth Cortes Álvarez, agente del Ministerio Público de la Fiscalía capitalina.

La denuncia se refiere al intento de detención que elementos de la Fiscalía de Chihuahua pretendieron realizar contra Corral en un restaurante de la Colonia Roma en agosto de 2024, por una acusación de peculado. En aquella ocasión, Corral fue rescatado por Ulises Lara, entonces encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México.

En su videomensaje, Campos acusó que la acusan de delitos sin pruebas por haber desmantelado un narcolaboratorio, que ya formalizaron una solicitud de juicio político para destituirla, que la citan inconstitucionalmente ante la FGR y que ahora intentan reabrir un caso cerrado. Afirmó que se le persigue por todo y por nada, mientras que a otros con señalamientos graves se les protege y encubre.

Señaló el doble rasero de Morena y la 4T. Aseguró que respeta las instituciones y enfrentará todos los procesos, pero que no callará ante el uso faccioso del aparato del estado para perseguir a quien piensa distinto. La gobernadora sostuvo que no se va a doblar y que el gobierno de Chihuahua seguirá dando resultados a pesar de los citatorios y audiencias





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