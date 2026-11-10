Masa de aire canadiense provocará heladas y lluvias intensas en EE.UU. el 10 de noviembre

Una masa de aire canadiense impactará EE.UU. el 10 de noviembre, trayendo heladas y lluvias intensas. Chicago y Nueva York prepárense para temperaturas bajo cero y riesgo de inundaciones en la costa.

La llegada de una masa de aire canadiense al territorio de Estados Unidos se confirmará el martes 10 de noviembre de 2026, generando cambios drásticos en los patrones meteorológicos del país. Este sistema frontal traerá intensas lluvias a Texas y heladas severas en la región de los Grandes Lagos, marcando el inicio de una transición estacional abrupta para millones de ciudadanos.

Descenso térmico brusco en Medio Oeste y Noreste

A partir del miércoles, las regiones del Medio Oeste y el Noreste registrarán un descenso térmico significativo que afectará directamente a sus habitantes. La meteoróloga Jessica Delgado advirtió que ciudades como Chicago, Detroit y Nueva York serán las primeras en sentir el impacto de este aire frío, experimentando temperaturas mínimas en el rango de los 33 grados. Este cambio abrupto contrasta con las condiciones actuales, donde ciudades como Chicago alcanzaron los 66 grados, solo 14 grados por encima del promedio, y Phoenix registró un calor inusual de 84 grados, marcando una anomalía térmica considerable en el centro del país.

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Alerta por tormenta costera en el corredor de la Ruta 95

Existe una preocupación creciente por la posible formación de una tormenta costera entre el jueves y el sábado, la cual amenaza con provocar inundaciones en el corredor de la Ruta 95. Este sistema meteorológico traerá lluvia para todo el corredor de la costa Este y nieve para las montañas desde Virginia hasta partes de Maine. La probabilidad de lluvia será mayor si la tormenta se forma cerca de la costa, mientras que si se desplaza hacia el este, se generará más nieve en las zonas montañosas. Las autoridades recomiendan preparar a la población para lluvias excesivas que podrían saturar las redes de drenaje en áreas urbanas densamente pobladas.

Impacto en Grandes Lagos y expansión hacia el sur

La región de los Grandes Lagos experimentará condiciones adversas debido al avance lento del sistema frontal hacia el noreste, llegando finalmente a ciudades como Nueva York. En estas áreas, los residentes deben prepararse para un cambio brusco que incluye no solo temperaturas más bajas, sino también vientos intensos y lluvia excesiva. A medida que el frente se desplaza, el impacto se extenderá hacia el sur, alcanzando lugares como Florida y Miami para el fin de semana. Se espera que las temperaturas en Miami bajen al rango de los 50 grados para el sábado por la mañana, obligando a los residentes a alistarse con ropa más abrigada.

Condiciones actuales y pronóstico a nivel nacional

Aunque el cambio drástico se avecina, las condiciones actuales siguen siendo predominantemente secas y cálidas en muchas zonas, especialmente en el este y el centro del país. Los Angeles disfrutará de un día soleado con 85 grados, mientras que Washington se mantendrá en los 69 grados. En Texas, las lluvias continuarán por ahora, pero el noreste seguirá con tiempo seco hasta que el sistema frontal llegue. La monitorización constante es esencial, ya que la trayectoria final de la tormenta determinará la intensidad de los impactos en cada región específica.