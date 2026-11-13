Masa de aire polar desploma temperaturas en EE. UU. y trae tormentas severas

Una masa de aire polar desde Canadá desploma temperaturas en Minnesota y Chicago, mientras fuertes lluvias y vientos amenazan la costa oeste.

Una masa de aire polar proveniente de Canadá está provocando un descenso drástico de las temperaturas en gran parte de Estados Unidos, afectando desde el Medio Oeste hasta las planicies del país. Este fenómeno meteorológico, que continuará en descenso hacia Florida durante el fin de semana, trae consigo una caída de temperaturas significativa y condiciones adversas en múltiples regiones.

Descenso de temperaturas en el medio oeste

Las mediciones matutinas reflejan un contraste extremo en las cifras térmicas registradas en las principales ciudades del país. Mientras Minneapolis despierta con 25 grados, Chicago reporta 35 grados, seguidos de 39 grados y 41 grados en otras localidades urbanas del norte, contrastando fuertemente con los 74 grados en Miami.

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Este patrón indica claramente que los residentes en el norte del país deben comenzar a sacar los abrigos, ya que el frío se intensifica notablemente. La masa de aire polar no solo afecta las condiciones actuales, sino que se proyecta un descenso más pronunciado que impactará directamente en las zonas urbanas y rurales de la región Medio Oeste en las próximas horas.

Alertas en la costa oeste por lluvias

Desde hoy, los estados de California, Washington y Oregón comenzarán a experimentar fuertes lluvias como parte de un fin de semana meteorológicamente activo. Las autoridades han emitido alertas por vientos intensos que se extienden desde Washington hasta Nevada, advirtiendo sobre la peligrosidad de estas condiciones.

Los sistemas climáticos que impactan el suroeste del país están generando una amenaza directa de inundaciones costeras. Además de los vientos, se espera que la erosión en las playas sea un efecto secundario significativo de estas tormentas, lo que requiere precaución especial por parte de las comunidades litorales.

Impacto del frío en el sur y noreste

A partir de la noche, los residentes en Florida comenzarán a sentir los efectos del frente frío que baja desde el norte. El pronóstico para la mañana siguiente anticipa un amanecer con temperaturas entre 60 grados en el sur de Florida.

En el centro y norte de Florida, las temperaturas caerán a valores entre 40 y 30 grados hacia la zona oeste. Este cambio abrupto en la costa este complementa el descenso térmico esperado para la costa oeste, donde la acumulación de nieve y la mezcla de nieve con lluvia son probabilidades altas para el jueves en Chicago.

Consecuencias del sistema polar

El fin de semana se perfilan condiciones climáticas bastante adversas que obligan a la toma de medidas preventivas en varias regiones. La combinación de vientos intensos, lluvias torrenciales y descensos térmicos representa un desafío logístico y de seguridad pública.

Se espera que varios sistemas climáticos continúen impactando el suroeste del país durante los próximos días, manteniendo el estado de alerta. Los ciudadanos deben monitorear las actualizaciones locales, ya que la transición de calor extremo en el sur hacia frío intenso en el norte y este configura un escenario meteorológico complejo y cambiante.