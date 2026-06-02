Masacre en Iowa: Hombre asesina a ocho niños y muere tras persecución policial

Un trágico suceso sacude Muscatine, Iowa, donde un hombre, en medio de una disputa doméstica, mató a ocho menores y dejó al menos dos heridos antes de ser hallado muerto por una herida de bala autoinfligida durante una persecución. Las autoridades investigan el caso como un homicidio múltiple seguido de suicidio.

Un trágico suceso ha conmocionado a la comunidad de Muscatine, Iowa , luego de que un hombre, identificado preliminarmente como el padre de algunas de las víctimas, asesinara a ocho niños y dejara al menos dos heridos antes de morir durante una persecución policial.

Los hechos se desencadenaron alrededor de las 12:12 p.m., cuando el servicio de emergencias MUSCOM recibió una llamada reportando un tiroteo en una vivienda ubicada en el 210 de Park Avenue. Al llegar, los agentes y personal médico encontraron a cuatro personas con heridas de bala, todas ellas menores de edad. Inmediatamente se activó un operativo de búsqueda del sospechoso, quien había huido del lugar.

Poco después, los agentes localizaron al sospechoso en el sendero Riverfront Trail, cerca del puente peatonal de la ciudad. Según la policía, el hombre presentaba una herida de bala aparentemente autoinfligida y fue declarado muerto en el lugar. Durante el rastreo, los investigadores descubrieron más escenas del crimen: en una residencia en el 1509 de Mill Street hallaron a otro hombre herido, y en un negocio en el 808 de Grandview Avenue encontraron a una persona fallecida.

Las autoridades creen que todas las víctimas tenían algún vínculo familiar con el sospechoso y que el ataque se originó por una disputa doméstica. La comunidad de Muscatine está consternada por la magnitud de la tragedia, que ha dejado ocho menores muertos y dos heridos. El jefe de policía local declaró que se trata de uno de los incidentes más graves en la historia de la ciudad.

Los equipos de emergencia, incluyendo bomberos y la oficina del sheriff, continúan procesando las múltiples escenas del crimen y realizando entrevistas para esclarecer completamente lo ocurrido. Mientras tanto, las familias de las víctimas reciben apoyo psicológico, y se han organizado vigilias en memoria de los fallecidos. Este suceso reabre el debate sobre la violencia armada y la salud mental en Estados Unidos, especialmente en casos de violencia doméstica que escalan a masacres





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