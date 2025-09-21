Masacre en Jícamas, Valle de Santiago: Siete muertos y un herido tras ataque armado

Un comando armado atacó a un grupo de personas en la comunidad de Jícamas, Valle de Santiago, Guanajuato, dejando un saldo de siete muertos y un herido grave. Las autoridades investigan los hechos y refuerzan la seguridad en la zona, que se suma a una ola de violencia reciente.

Valle de Santiago, Guanajuato .- La noche del pasado 20 de septiembre de 2025, un comando armado perpetró un ataque brutal contra un grupo de personas que se encontraban reunidas afuera de una tienda en la comunidad de Jícamas , en Valle de Santiago. El saldo preliminar, confirmado por las autoridades, es de siete hombres fallecidos en el lugar del ataque. Además, una persona resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

La escena, descrita por testigos como un caos de disparos y pánico, ha conmocionado a la comunidad y ha generado una profunda sensación de inseguridad en la región. Las investigaciones están en curso para determinar la identidad de los agresores, el móvil del ataque y esclarecer todos los detalles de este lamentable suceso. El despliegue de elementos de seguridad en la zona se ha intensificado notablemente, con el objetivo de garantizar la seguridad de los residentes y prevenir nuevos incidentes violentos. \Los hechos ocurrieron poco después de las 20:00 horas, cuando varias personas se encontraban reunidas de manera habitual en las inmediaciones de la tienda, un punto de encuentro social en la comunidad. Algunos estaban disfrutando de una bebida, mientras que otros simplemente conversaban y convivían. Según los testimonios de los vecinos, los atacantes llegaron al lugar a bordo de vehículos y abrieron fuego indiscriminadamente sin mediar palabra, sorprendiendo a las víctimas y sumiendo a la comunidad en el terror. La rapidez y la violencia del ataque, sumadas a la falta de información oficial sobre los responsables, han avivado la incertidumbre y la preocupación entre los habitantes de Jícamas y de las comunidades aledañas. Las autoridades han reforzado la vigilancia en los límites con los municipios vecinos y se encuentran en estrecha colaboración con las autoridades estatales y federales para coordinar acciones y estrategias de seguridad que permitan frenar la ola de violencia que azota a la región. Se han implementado operativos de búsqueda y rastreo para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. La investigación se centra en el análisis de la evidencia recabada en el lugar de los hechos, la recopilación de testimonios y la revisión de posibles pistas que permitan identificar a los perpetradores y desentrañar las causas que motivaron este ataque.\Este trágico suceso se suma a una serie de eventos violentos que han afectado a Valle de Santiago en las últimas semanas, incluyendo la quema de vehículos y ataques a viviendas, lo que ha generado un ambiente de tensión y temor entre la población. La comunidad de Jícamas, situada a 21.5 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Valle de Santiago, en los límites con Michoacán, ha experimentado un aumento significativo en la presencia de fuerzas de seguridad, tanto locales como estatales, con el objetivo de disuadir posibles nuevos ataques y brindar protección a los ciudadanos. La coordinación entre los gobiernos de Guanajuato y Michoacán se ha intensificado para compartir información, intercambiar estrategias y fortalecer los operativos conjuntos en la zona limítrofe. Este esfuerzo de colaboración interestatal busca prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad en la región, especialmente en las comunidades más vulnerables. Las autoridades locales y estatales han reiterado su compromiso de llevar a los responsables ante la justicia y de trabajar para restaurar la paz y la tranquilidad en Valle de Santiago





