Masacre en Shreveport: Ocho niños mueren en tiroteo; agresor abatido

Un hombre armado mató a al menos ocho menores de entre 1 y 14 años en Shreveport, Luisiana, en un ataque que se extendió a varios domicilios y culminó con su abatimiento tras una persecución policial. Las autoridades investigan un posible móvil doméstico.

Un trágico ataque armado ha sumido en el luto a la ciudad de Shreveport , Luisiana , tras registrarse la madrugada de este domingo un tiroteo múltiple que cobró la vida de al menos ocho menores, cuyas edades oscilan entre 1 y 14 años. El agresor, cuya identidad aún no ha sido revelada a la espera de notificar a sus familiares, sembró el terror al disparar en diversos domicilios, dejando además a varias personas heridas de gravedad, incluyendo a dos mujeres adultas que sobrevivieron a impactos de bala en la cabeza.

La escena inicial se concentró en una vivienda de la calle West 79, donde se reportó la mayor cantidad de víctimas. Testimonios de los sobrevivientes relatan el horror vivido, con menores intentando escapar desesperadamente, uno de ellos incluso saltando desde el techo de la casa en un acto reflejo de pánico ante la magnitud de la violencia desatada.

La dispersión de los hechos, que se extendieron a otros puntos cercanos de la ciudad, complicó significativamente las labores de atención a las víctimas y el aseguramiento de las múltiples escenas del crimen, requiriendo la intervención coordinada de diversas corporaciones de seguridad y personal de emergencias.

La gravedad del incidente obligó a la movilización de peritos para recabar evidencias y procesar cada una de las ubicaciones afectadas.

Tras desatar la masacre, el perpetrador huyó del primer domicilio y, según los reportes, se apoderó de un vehículo, dando inicio a una tenaz persecución policial que abarcó varias calles de la ciudad. La huida del sospechoso lo llevó hasta un segundo punto de interés en la calle Harrison, donde los operativos para su detención continuaron. Finalmente, el individuo se dirigió hacia la parroquia de Bossier, lugar donde se produjo un intercambio de disparos con los agentes de la ley, culminando con su abatimiento.

Las autoridades policiales han indicado que, en base a la información preliminar, se considera que el agresor actuó en solitario durante la cadena de ataques.

El portavoz de la policía describió la complejidad del caso debido a la extensa dispersión geográfica de los hechos, lo que demandó un esfuerzo logístico considerable para coordinar la respuesta de múltiples agencias.

Las investigaciones se encuentran en una fase activa, centradas en reconstruir la secuencia exacta de los eventos y establecer el nexo del agresor con cada una de las víctimas.

La falta de información sobre el móvil del crimen añade una capa de incertidumbre a esta terrible tragedia.

El brutal ataque ha provocado una profunda conmoción y fuertes reacciones por parte de las autoridades locales y nacionales. El alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux, calificó el suceso como uno de los más graves registrados en la historia reciente de la ciudad, lamentando el profundo impacto en la comunidad y el estrés sufrido por los equipos de emergencia. En un mensaje público, el mandatario subrayó que esta tragedia no solo golpea a las familias directamente afectadas, sino que resuena en toda la población, haciendo un llamado a la solidaridad y al apoyo mutuo en estos momentos de duelo colectivo.

Representantes políticos a nivel federal también han expresado sus más sentidas condolencias, reiterando la gravedad del incidente y la imperiosa necesidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer todos los detalles y responsabilidades.

El caso sigue en desarrollo mientras las autoridades continúan recopilando información crucial para comprender la magnitud de esta barbarie y prevenir futuros actos de violencia similares. La comunidad de Shreveport se encuentra de luto, buscando respuestas y consuelo ante una pérdida incalculable de vidas jóvenes





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