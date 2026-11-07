Mass Effect: Universe tendría un sistema de decisiones ligado a la trilogía original

Nueva información revela que Mass Effect: Universe contaría con un sistema de decisiones ligado a la trilogía original, proyecto que EA no retomará.

Electronic Arts no tiene pensado retomar el desarrollo de Mass Effect: Universe, pero nueva información publicada en los últimos días revela cómo habría funcionado uno de los sistemas más ambiciosos del proyecto. Según lo expuesto por Toutain, el juego habría tomado en cuenta las decisiones que los jugadores tomaron durante la trilogía original del Comandante Shepard.

El proyecto sigue siendo una herida para muchos jugadores. Pese a que EA no ha confirmado las causas, reportes han señalado que la cancelación de Mass Effect: Universe y el cierre de BioWare responderían a una decisión de la propia compañía.

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Cómo funcionaba el sistema de decisiones de Mass Effect: Universe

El sistema permitía que las elecciones contradijeran acciones previas y generaran puntos argumentales dentro de distintas líneas temporales. Toutain explicó que la idea no era conectar partidas guardadas para crear universos paralelos, aunque ese fue el modo en que se describió de forma sencilla.

Según su explicación, el jugador podía tomar decisiones que quizás contradijeran cosas que ya había hecho o que tenía que hacer. Toutain sostuvo que, en la práctica, el mecanismo funcionaba, aunque reconoció que en teoría era una apuesta ambiciosa.

Toutain también describió una tecnología donde todo en el juego tenía un estado definido. En cualquier momento, el jugador podía pausar la partida y consultar a un sistema que resolvía ecuaciones lógicas para responder si una decisión era válida y qué condiciones debían cumplirse para que lo fuera.

Dudas sobre la compatibilidad con Project Helix y PS6

La principal duda es si las decisiones tomadas en Xbox 360 o PlayStation 3 habrían podido trasladarse a un título que seguramente estaría disponible en Project Helix y PS6. La pregunta sigue abierta porque la fuente no detalla cómo se resolvería ese salto entre generaciones.

Una posibilidad planteada es que este sistema de decisiones solo hubiera sido compatible con las versiones de PS4 y Xbox One. En ese escenario, la promesa de Toutain no se habría cumplido de la forma en que él la describe en el lanzamiento final.

Esa diferencia entre lo planeado y lo entregado es el punto central de la discusión. El sistema dependía de que cada decisión quedara registrada y validada, algo que, según las dudas expuestas, podía complicarse al cambiar de hardware.

Qué significa la cancelación para los jugadores

Para los jugadores, la cancelación implica que nunca sabrán si Mass Effect: Universe cumplía lo que sus desarrolladores prometían. Las declaraciones de Toutain muestran la ambición del estudio, pero no permiten verificar el resultado final.

Prometer una experiencia basada en cada decisión de la trilogía es una cosa, y entregar un título capaz de estar a la altura de las expectativas del público es otra. Mientras EA no modifique su postura, esa brecha seguirá sin resolverse.