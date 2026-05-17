Massacre of Cattle in Parras de la Fuente: Jauría Attacks and Kills 20 Cows

A local rancher, Armando Castro, known as 'El Judas', found a devastating scene at his property in Parras de la Fuente, Coahuila. Over 20 cows had been brutally attacked and killed by a pack of dogs. The attack was captured on surveillance footage, showing multiple dogs entering the corral and attacking the cattle without any intervention. The rancher has filed a formal complaint against the dog owners, accusing them of negligence in not controlling their pets, resulting in significant financial losses. Additionally, he has raised concerns about the improper disposal of meat waste in the area, which he believes attracts dogs and other animals. Authorities are investigating both the dog attack and the waste management issue.

PARRAS DE LA FUENTE , COAH. - La mañana de este sábado, Armando Castro, conocido en la localidad como ‘El Judas’, llegó a su rancho, la pequeña propiedad Santo Domingo, ubicada en el sector de El Barrial del Ojo de Agua, y encontró una escena devastadora: más de 20 chivas habían sido asesinadas tras el ataque de una jauría .

Al inspeccionar el lugar y revisar las cámaras de seguridad instaladas en la propiedad, las grabaciones confirmaron cómo varios perros ingresaron al corral y atacaron brutalmente al ganado sin que nadie pudiera intervenir. Tras descubrir la masacre, el afectado solicitó la presencia de elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y levantar el reporte correspondiente.

Armando Castro adelantó que interpondría una denuncia formal contra los propietarios de los perros, al considerar que hubo negligencia al no mantener controlados a los animales, lo que derivó en cuantiosas pérdidas económicas. Además, señaló una situación que podría estar relacionada con el problema.

Explicó que cerca de su propiedad hay personas dedicadas a la venta de lonchas de carne deshebrada que arrojan restos y desechos orgánicos al aire libre, situación que, afirmó, atrae a perros y otros animales a la zona. Debido a esta denuncia, autoridades también investigarán el manejo inadecuado de residuos, ya que podría representar una falta a los reglamentos municipales y un riesgo tanto para la salud pública como para las actividades productivas del sector





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