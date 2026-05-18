MasterChef 24/7 estrena transmisión continua en Disney Plus y nuevas dinámicas para público en México

La edición 24 del éxito internacional de reality show MasterChef 24/7 se estrena este domingo con una transmisión continuada en Disney Plus y nuevas dinámicas de participación para el público.

Este domingo se estrena MasterChef 24/7 con una transmisión continua en Disney Plus y nuevas dinámicas de participación para el público. La edición 24 del reality show llegará con acceso permanente a la convivencia, competencias y clases de los participantes.

El estreno llega este domingo en televisión abierta y plataformas digitales. El evento principal de la competencia se transmitirá a través de Azteca UNO en TV abierta.

Además de la emisión en la televisión, habrá un acceso permanente al reality show a través de un enlace en vivo de Disney Plus. La dinámica cambiará respecto a temporadas anteriores debido a que el programa tendrá seguimiento continuo durante toda la semana. Estas son las dinámicas que llegan al reality show en este nuevo formato.

La semana para los participantes del reality show ya está dividida y estas son las dinámicas que se llevarán a cabo: Los martes habrá dinámicas de beneficio y castigo. Los jueves se disputarán los mandiles negros. El viernes se celebrará el reto de salvación, jornada en la que también se abrirá una votación para que el público rescate a uno de los participantes en riesgo.

La producción del programa revela que esta será la primera adaptación del popular reality show internacional, seguido por 10 millones de espectadores en España y 90.000 en México. En esta edición, todos los capítulos se emitirán durante 24 horas, a diferencia de las 10 semanas tradicionales. Esto se debe a la demanda constante que tuvo la temporada anterior.

La producción, en colaboración con Disney, lanzó una campaña de televisión digital para anunciar el estreno y para dar a conocer el nuevo formato de la competencia. La gala principal se transmitirá a través de Azteca UNO en TV abierta, pero también a través de una transmisión en vivo en Disney Plus. El enlace en vivo se podrá acceder de forma gratuita para todos los espectadores.

Este formato proporcionará la oportunidad de que todo el portafolio de espectadores de Disney Plus participe en la competition y alientade esta edición de MasterChef 24/7





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Masterchef 24/7 Disney Plus Transmisión Competencia Dramas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

‘MasterChef 24/7’ estrena esta semana: cuándo y a qué hora podrás ver el reality que tiene todo para paralizar la televisión mexicanaEl famoso concurso culinario regresa con una apuesta sin precedentes: una transmisión continua las 24 horas para no perderse ningún detalle.

Read more »

MasterChef México 24/7: transmisión en vivo, influencers, jueces y horarioMasterChef México 24/7 se estrena el 17 de mayo y ofrecerá una nueva dinámica que permite seguir a los contestants las 24 horas del día, con la participación de chefs maestros, influencers y la esencia familiar del programa

Read more »

¿A qué hora se estrena MasterChef 24/7? | Todos los detalles para ver la transmisión EN VIVO del realityConoce cuales son todos los cambios para la nueva temporada de MasterChef

Read more »

MasterChef 24/7 ya no será igual: el reality sorprende con nuevas reglas y dinámicas en tiempo realMasterChef 24/7 cambia por completo su dinámica con retos diarios, votaciones del público y transmisión en vivo por Disney Plus.

Read more »