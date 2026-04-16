Matías Almeyda elogia a Gabriel Milito: "Es el indicado" para dirigir a Chivas

La leyenda de Chivas, Matías Almeyda, expresó su admiración por el actual director técnico del Rebaño, Gabriel Milito, calificándolo como "el indicado" para liderar el proyecto rojiblanco, destacando su manejo de jóvenes y sabiduría. Almeyda también reflexionó sobre los desafíos económicos de fichar jugadores mexicanos y elogió a Carlos Salcido.

Gran parte del resurgimiento y la buena imagen que ha mostrado Chivas en las últimas dos temporadas se atribuye en gran medida a la labor de su director técnico, Gabriel Milito . El estratega argentino ha conseguido revitalizar al equipo, colocándolo en la cima del Clausura 2026, un desempeño que ha recibido la aprobación de una figura emblemática del club: Matías Almeyda . El Pelado, quien fue el último entrenador en llevar a Chivas a la gloria al conquistar la Liga MX, Concachampions, Copa MX y Supercopa MX, se pronunció sobre su compatriota Milito, manifestando que es el timonel ideal para encabezar el proyecto del Rebaño Sagrado en el presente.

En una reciente conversación con el periodista Adrián Marcelo, Matías Almeyda compartió sus impresiones sobre Gabriel Milito. 'Me gusta mucho lo de Milito, creo que él es el indicado y está agarrando una generación de jóvenes. Es perfecto para el lugar, el momento y, sobre todo, por la sabiduría que tiene', afirmó Almeyda, quien recientemente dejó su cargo como entrenador del Sevilla. Estas palabras de una de las figuras más queridas y exitosas en la historia reciente de Chivas, validan la dirección que el club está tomando bajo el mando de Milito, quien ha sabido conectar con un plantel joven y prometedor.

La particularidad de Chivas, de jugar exclusivamente con futbolistas mexicanos, fue otro tema abordado por Almeyda. El estratega considera que esta política representa un doble filo. Por un lado, la ve como una ventaja inicial, ya que confiere al equipo una identidad similar a la de una selección nacional, fomentando la cohesión y el espíritu de equipo. Los jugadores mexicanos comparten un sentido de pertenencia y una cultura futbolística similar, lo que facilita la adaptación y el entendimiento dentro del terreno de juego. Sin embargo, esta exclusividad se convierte en un obstáculo significativo al momento de realizar fichajes. El mercado de futbolistas mexicanos se infla considerablemente cuando Chivas muestra interés, ya que los clubes vendedores suelen aumentar considerablemente los precios de sus jugadores ante la certeza de que el Rebaño es uno de los pocos equipos con la capacidad económica y el interés deportivo para adquirirlos.

'Tiene un plus para mí, lo veo primero como un plus y después tiene contras en la parte económica del club. Los mexicanos quieren jugar en Chivas y después se convierte en una selección porque comen lo mismo, escuchan la misma música, hacen las mismas bromas', explicó Almeyda en su diálogo con Adrián Marcelo, ilustrando la dinámica interna que puede generar la concentración de talento nacional. La camaradería y el sentido de unidad son evidentes, pero el costo de mantener y potenciar esta plantilla se eleva debido a las particularidades del mercado local. La exigencia de que solo jueguen mexicanos, si bien fortalece la identidad del club, impone desafíos económicos y estratégicos a la directiva a la hora de conformar el plantel.

Además de sus comentarios sobre Milito y la política de fichajes, Matías Almeyda dedicó unas sentidas palabras a Carlos Salcido, a quien tuvo bajo su dirección en la última etapa de la carrera profesional del defensor. Almeyda considera a Salcido como uno de los futbolistas mexicanos más talentosos y subvalorados de la historia reciente. 'Lo usé de todo, era un genio. Fue uno de los mejores jugadores, para mí, que dio el futbol mexicano y que no fue del todo valorado', sentenció Almeyda, reconociendo la calidad, versatilidad y liderazgo de Salcido, cuya contribución al fútbol mexicano Almeyda considera que no recibió el reconocimiento total que merecía. Esta apreciación de Almeyda subraya la profunda conexión que el entrenador argentino forjó con el club y sus jugadores, dejando una huella imborrable en la institución





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