Matías Carrillo, Leyenda del Beisbol, Lanza la Primera Bola de la Temporada 2026 en Puebla

El multicampeón de la Liga Mexicana de Beisbol, Matías 'El Coyote de Macapule' Carrillo, inauguró la temporada 2026 lanzando la primera bola en el Estadio Hermanos Serdán. El exjugador de Grandes Ligas, ahora coach de primera base de los Pericos de Puebla, fue ovacionado por la afición, consolidando su legado como una figura histórica del deporte.

La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) dio inicio oficial en el Estadio Hermanos Serdán, hogar de los Pericos de Puebla, con un invitado de honor que evoca gloria y tradición: Matías 'El Coyote de Macapule' Carrillo García.

El legendario exjugador, con un palmarés que incluye múltiples campeonatos en la LMB y experiencia en las Grandes Ligas, fue el encargado de lanzar la primera bola, marcando el arranque de las hostilidades para la novena poblana, que debutó ante los Guerreros de Oaxaca. Carrillo, cuya trayectoria lo ha consolidado como una figura icónica del diamante mexicano, no solo engalanó el evento con su presencia, sino que también forma parte activa del cuerpo técnico de los Pericos. Nombrado coach de primera base para la presente campaña, trabaja bajo la dirección del manager norteamericano Darryl Brinkley. La ovación del público poblano fue unánime al ver a 'El Coyote', acompañado por su esposa Flavia Cervantes, ser reconocido como una leyenda viviente del Rey de los Deportes. Su influencia en el equipo se extiende más allá del terreno de juego, representando un pilar de experiencia y conocimiento para los jóvenes talentos emplumados. Nacido el 24 de febrero de 1963 en Los Mochis, Sinaloa, Matías Carrillo es un nombre que resuena con fuerza en la historia del beisbol. Su carrera, que abarcó más de dos décadas en la Liga Mexicana de Beisbol y lo llevó a las Grandes Ligas, es un testimonio de su dedicación y talento innato. En su etapa como jugador, Carrillo vistió la franela de los Pericos de Puebla en las temporadas 2015 y 2016, dejando una huella imborrable. Posteriormente, su capacidad para leer el juego y guiar a un equipo lo llevó a incursionar con éxito en la faceta de manager, conquistando el campeonato de la LMB en 2011 al frente de los Tigres de Quintana Roo. Su legado se enriquece aún más al ser miembro del Salón de la Fama de la Liga Mexicana de Béisbol. La trayectoria de 'El Coyote' es un compendio de triunfos y reconocimientos. Debutó en la LMB con Poza Rica y posteriormente se convirtió en un referente de los Tigres, retirando su icónico número 24. Su paso por las Grandes Ligas incluyó tres temporadas: en 1991 con los Milwaukee Brewers y en 1993 y 1994 con los Miami Marlins. En la Liga Mexicana, acumuló 22 temporadas, mientras que en la Liga Mexicana del Pacífico, donde se desempeñó como jardinero, jugó 27 campañas. En Puebla, su paso como manager entre 2015 y 2016 fue particularmente destacado, logrando que el equipo liderara la tabla general en la primera mitad de su segunda temporada. Como estratega, además del título obtenido con los Tigres, Carrillo ha dirigido a equipos como Monclova, Leones de Yucatán, Águila de Veracruz y Bravos de León. Su impacto en el beisbol invernal mexicano también es notorio, habiendo sido nombrado Manager del Año en múltiples ocasiones y coronándose campeón con los Naranjeros de Hermosillo. Actualmente, desde su rol en los Pericos, Carrillo sigue contribuyendo al desarrollo del deporte, encabezando trabajos y aportando su vasta experiencia. La presencia de Matías Carrillo en el inicio de la temporada 2026 no es solo un acto protocolario, sino la celebración de una carrera ejemplar que continúa inspirando a nuevas generaciones de peloteros y aficionados





Milenio / 🏆 9. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Matías Carrillo Pericos De Puebla Liga Mexicana De Beisbol Primera Bola Grandes Ligas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CinemaCon 2026: ‘La Odisea’, ‘Werwulf’ y todos los adelantos revelados por UniversalTe contamos todas las novedades presentadas el día de hoy en Las Vegas durante el cuarto día de CinemaCon 2026

Read more »

OFICIAL: Así se jugarán las SEMIFINALES de la Concachampions 2026Tras la eliminación de Cruz Azul y América, solo dos equipos mexicanos siguen en la lucha por un pase a la Gran Final del torneo internacional

Read more »

Los Horóscopos de Durango por menos de 200 pesos en la Feria Pénjamo 2026Las fiestas de Mayo nos tienen preparado una cartelera de artistas que iniciarán con sus conciertos el 30 de abril y terminarán el 11 de mayo

Read more »

Ciudad de México Experimentará Calor Intenso y Cielos Mayormente Despejados este 16 de Abril de 2026El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un jueves 16 de abril de 2026 con temperaturas elevadas y baja probabilidad de lluvias en la Ciudad de México. Una circulación anticiclónica y el inicio de una onda de calor marcarán la jornada, acompañada de vientos que podrían generar tolvaneras.

Read more »

Diablos y Piratas abren la temporada 2026 de la Liga Mexicana de BeisbolLos escarlatas parten como favoritos al título, lo que representaría el tricampeonato

Read more »

Béisbol Mexicano: Reflexiones, Expectativas y Grandes Nombres para 2026Un vistazo a las declaraciones y expectativas en el mundo del béisbol mexicano, incluyendo la Liga Mexicana de Béisbol, el Clásico Mundial y el desempeño de jugadores clave como Steven Kwan, George Valera, Hernán Pérez, Faustino Carrera, Randy Arozarena y Andrés Muñoz.

Read more »