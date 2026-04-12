Mateo Chávez regresa a la acción con el AZ Alkmaar, un alivio para la Selección Mexicana

El lateral izquierdo mexicano, Mateo Chávez, reaparece con el AZ Alkmaar tras superar una lesión en el hombro. Su regreso es una noticia positiva para la Selección Mexicana, que se prepara para la Copa del Mundo. El AZ Alkmaar logró una contundente victoria en la liga neerlandesa.

Parece ser que, de cara a la Copa del Mundo, el seleccionador nacional, Javier Aguirre, está recuperando efectivos clave para la Selección Mexicana . La semana pasada, el mediocampista Gilberto Mora reapareció, y este domingo, el lateral izquierdo Mateo Chávez regresó a la acción con el AZ Alkmaar después de superar las molestias que sufrió en su hombro izquierdo.

La afición mexicana recibe con optimismo estas noticias, anticipando el fortalecimiento del equipo de cara a la competición internacional más importante del fútbol.\El AZ Alkmaar se enfrentó este domingo al Heerenveen en la Jornada 30 de la liga neerlandesa, logrando una victoria contundente por 3-0. Los goles fueron obra de Sven Mijnans, quien anotó un doblete en los primeros diez minutos del partido, y de Troy Parrott. Sin embargo, la noticia más alentadora para los seguidores mexicanos fue la participación de Mateo Chávez. El joven canterano de Chivas ingresó al terreno de juego en el minuto 76, cuando el marcador ya favorecía ampliamente a su equipo, sumando minutos valiosos después de más de mes y medio de ausencia debido a la lesión. Esta inactividad también le impidió ser considerado para la convocatoria de la Selección Mexicana durante la reciente Fecha FIFA, lo que generó preocupación entre los aficionados. El regreso de Chávez es una señal positiva, indicando su recuperación y su potencial para contribuir al equipo en futuros compromisos.\La lesión de Mateo Chávez ocurrió el 26 de febrero en un partido de la Conference League 2025-2026 contra el Noah de Armenia. Tuvo que abandonar el campo en el minuto 80, y desde entonces no había tenido minutos de juego hasta este domingo. Su regreso marca un hito importante en su proceso de recuperación y demuestra su compromiso con el equipo. En cuanto a la situación del AZ Alkmaar en la Eredivisie, aunque la lucha por el campeonato parece imposible en este momento, el equipo se encuentra actualmente en la sexta posición con 48 puntos y tiene serias posibilidades de clasificar a la Conference League la próxima temporada. La posibilidad de acceder a los playoffs de la Europa League aún existe, aunque se considera más remota. La participación de Chávez en los partidos restantes podría ser crucial para asegurar un puesto en competiciones europeas y para su propia preparación de cara al futuro, ya sea a nivel de club o con la selección





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