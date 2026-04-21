Mateo Chávez tras triunfar en Europa: La huella de Chivas en su consagración con el AZ Alkmaar

El canterano de Chivas, Mateo Chávez, se consagra campeón con el AZ Alkmaar y revela cómo la identidad del club neerlandés le recordó sus sueños de triunfar con el Guadalajara, manteniendo intacto su vínculo con el fútbol mexicano.

El futbolista mexicano Mateo Chávez , formado en las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara, ha protagonizado un capítulo emocionante en su joven carrera al proclamarse campeón de la prestigiosa competición europea con el AZ Alkmaar. La gran final, que tuvo lugar en el emblemático estadio De Kuip, representó un punto de inflexión para el lateral.

Aunque en esta ocasión el destino y la estrategia técnica le impidieron sumar minutos sobre el terreno de juego durante el duelo decisivo, su influencia a lo largo de todo el torneo fue fundamental para que el equipo lograra alcanzar la gloria continental. Tras el silbatazo final, mientras los festejos inundaban el césped y la euforia se apoderaba de la plantilla neerlandesa, Chávez no pudo evitar hacer un ejercicio de introspección y recordar sus raíces en el fútbol mexicano. En declaraciones realizadas poco después de la ceremonia de premiación, el jugador expresó con total honestidad lo que pasaba por su mente al levantar el trofeo. La conexión entre su presente en el AZ Alkmaar y su pasado en el Rebaño Sagrado se hizo evidente cuando el lateral confesó que el éxito europeo le evocó sentimientos muy profundos. Según sus palabras, la dinámica del club neerlandés, que apuesta fuertemente por sus talentos de casa, le permitió experimentar una sensación que siempre había soñado vivir con la camiseta rojiblanca. El ambiente de compañerismo, la identidad compartida y el esfuerzo conjunto de quienes crecieron en la academia del club crearon un ecosistema que, según el propio Chávez, replica la mística de los grandes clubes formadores como Chivas. Es precisamente esa naturaleza del AZ Alkmaar lo que le otorgó un significado especial al título. Al observar la satisfacción y la alegría en los rostros de sus compañeros, todos ellos canteranos de la institución, Mateo Chávez no pudo evitar establecer un paralelismo con el club mexicano. Es lo que me imaginaría yo si hubiera sido campeón en Chivas, admitió el jugador, reafirmando que su corazón sigue ligado a Guadalajara. Esta experiencia ha servido para que el lateral consolide su madurez profesional, entendiendo que el éxito en el fútbol de élite no solo se mide por los trofeos, sino también por el sentido de pertenencia y la conexión emocional con un proyecto. A pesar de la distancia geográfica y la barrera del idioma, la identidad del futbolista se mantiene intacta, demostrando que, sin importar el país donde le toque competir, la escuela del Guadalajara continúa siendo una huella imborrable en su formación y en su manera de concebir el éxito deportivo. Este campeonato representa no solo un paso adelante en su palmarés personal, sino una validación de su aprendizaje inicial en tierras mexicanas





FOXSportsMX / 🏆 42. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mateo Chávez Chivas AZ Alkmaar Fútbol Mexicano Cantera

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AZ Alkmaar vs NEC Nijmegen: ¿A qué hora juega Mateo Chávez y dónde ver la Final de la Copa de los Países BajosAZ Alkmaar vs NEC Nijmegen: Sigue EN VIVO y ONLINE por La Afición a Mateo Chávez en la Final de la Copa de Países Bajos 2026.

Read more »

¡Campeón! Mateo Chávez gana su primer título con el AZ Alkmaar al conquistar la Copa de Países BajosMexicanos por el mundo

Read more »

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez pone fin a sequía de trece años y conquista la Copa de Países BajosEl AZ Alkmaar del mexicano Mateo Chávez pone fin a sequía de trece años y conquista la Copa de Países Bajos tras vencer 5-1 al NEC Nijmegen.

Read more »

Mateo Chávez y los otros mexicanos que han sido campeones en los Países BajosCon el triunfo del AZ Alkmaar, el defensa tricolor se convirtió en el décimo futbolista de su país en ganar un título en el país europeo.

Read more »

El AZ Alkmaar, de Mateo Chávez, se corona campeón de la Copa de los Países BajosEl equipo consiguió su quinto campeonato gracias a una goleada sobre el NEC Nimega, el lateral mexicano permaneció en la banca

Read more »

Mateo Chávez confiesa sentirse como campeón con Chivas tras título con AZ AlkmaarEl exjugador del Rebaño rompió una sequía de mexicanos con títulos en Países Bajos.

Read more »