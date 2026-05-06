Matilda y Tronchatoro regresan en el musical de Netflix: así lucen los actores sin su caracterización

Netflix revive la historia de Matilda en un musical con un elenco transformado. Descubre cómo lucen los actores de 'Roald Dahl's Matilda the Musical' sin su caracterización en pantalla.

Matilda y Tronchatoro regresan a la pantalla de la mano de Netflix en una adaptación musical de la novela de Roald Dahl , 26 años después de la primera película protagonizada por Mara Wilson y Danny DeVito.

En esta nueva versión, la historia se centra en Matilda Wormwood, una niña con poderes telequinéticos y una imaginación desbordante, quien encuentra refugio en los libros y en la compañía de su maestra Miel. A su corta edad, Matilda debe enfrentar los desafíos de unos padres despreocupados y embusteros, así como la crueldad de la directora Tronchatoro en la escuela.

Como en la versión original, los actores se caracterizaron con maquillaje y vestuario exagerados para dar vida a estos personajes caricaturescos. En esta ocasión, el elenco de 'Roald Dahl's Matilda the Musical' se transformó para ofrecer una imagen irreconocible en comparación con su apariencia real. Alisha Weir, quien interpreta a Matilda Wormwood, fue elegida entre muchas niñas para el papel y destacó por su talento y atención.

En la película, su caracterización no varía mucho, aunque pasa por varios cambios de vestuario, desde su pijama hasta su uniforme escolar y algunos vestidos cuando está con la maestra Miel. Emma Thompson, quien da vida a la directora Tronchatoro, se sometió a un proceso de transformación de tres horas diarias con maquillaje y prótesis, volviéndose irreconocible en pantalla. Thompson ya había experimentado transformaciones similares en películas como 'Harry Potter' y 'Men in Black: International'.

Lashana Lynch, conocida por sus papeles en 'No Time to Die' y 'Captain Marvel', interpreta a la maestra Miel, una figura comprensiva y cariñosa para Matilda. Su mayor cambio físico fue su cabello, ya que normalmente luce un corte casi al ras, mientras que en la película tiene largos caireles negros. Stephen Graham y Andrea Riseborough, quienes interpretan a los padres de Matilda, también se caracterizaron con maquillaje y peinados exagerados.

Graham lleva un bigote y un peinado alto, mientras que Riseborough luce un enorme peinado con risos y mucho maquillaje. En sus recientes apariciones en alfombras rojas, Riseborough se dejó ver con el cabello casi rapado, mostrando una imagen muy distinta a la de su personaje en la película





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