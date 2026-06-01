Matt Brown de 'Alaskan Bush People' muere ahogado en río de Washington a los 42 años

El participante del reality 'Alaskan Bush People' falleció en circunstancias aún bajo investigación tras ser hallado en un río de Washington. La familia ya había sufrido la pérdida del patriarca Billy Brown en 2021.

El reality show ' Alaskan Bush People ' está de luto tras la muerte de uno de susparticipantes más conocidos, Matt Brown , quien falleció a los 42 años después de que su cuerpo fuera recuperado de un río en el estado de Washington.

Según informan medios estadounidenses, los hechos ocurrieron el miércoles 27 de mayo, cuando agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Chelan respondieron a un reporte sobre una persona que había caído al río. Los oficiales llegaron al lugar y posteriormente encontraron a Brown boca abajo en el agua antes de que la corriente lo arrastrara. En el área donde fue visto por última vez también fue localizada un arma de fuego.

Aunque las autoridades han señalado que la muerte probablemente fue autoinfligida, la investigación y la determinación oficial de la causa de muerte siguen en manos del forense del condado. Matt Brown formó parte de 'Alaskan Bush People' desde el estreno de la serie en 2014 y permaneció en el programa hasta 2019.

Junto a sus padres, Billy y Ami Brown, se convirtió en una de las figuras más populares de la producción de Discovery Channel, que mostraba la vida de la familia Brown en zonas remotas y alejadas de la civilización. A lo largo de su trayectoria en el reality, Matt enfrentó varias dificultades personales, entre ellas una dura batalla contra el alcoholismo que duró varios años.

En 2016, Brown habló públicamente sobre su lucha y explicó que decidió buscar ayuda al darse cuenta de que su consumo se estaba agravando. Después de completar un programa de rehabilitación de 35 días, aseguró que la experiencia le permitió cambiar su perspectiva y fortalecer su proceso de recuperación. La muerte de Matt representa una nueva tragedia para la familia Brown.

En febrero de 2021, falleció Billy Brown, el patriarca y protagonista central del programa televisivo, a los 68 años después de sufrir una convulsión. Su muerte fue anunciada por sus familiares, quienes destacaron el legado que dejó tanto dentro como fuera del programa.

Ahora, con el fallecimiento de Matt, la familia y los seguidores de la serie enfrentan otra dolorosa pérdida que ensombrece el recuerdo de uno de los reality shows más exitosos sobre vida en la naturaleza y supervivencia familiar





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