Matthew Lillard se une al elenco de la comedia de terror 'Anything But Ghosts', dirigida por Curry Barker, quien rodó 'Obsesión'. Aaron Paul y Bryce Dallas Howard lideran el proyecto bajo la producción de Jason Blum.

Matthew Lillard ha sido confirmado oficialmente como parte del elenco principal de Anything But Ghosts, una nueva producción cinematográfica que fusiona los géneros de comedia y terror. Esta nueva entrega cuenta con la dirección y guion de Curry Barker, quien regresa tras el éxito de su previo largometraje Obsessión. La presencia de actores de la talla de Lillard en el proyecto refuerza la apuesta de los productores por asegurar una tración de calidad tanto en el reparto como en la narrativa.

Detalles del elenco y la producción

Aaron Paul y Bryce Dallas Howard lideran el conjunto de actores que protagonizarán esta cinta. A ellos se incorpora Matthew Lillard, un actor con una trayectoria destacada en el cine de género. La película está bajo la producción ejecutiva de Jason Blum, Roy Lee, Steven Schneider, Adam Hendricks y Greg Gilreath. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre el personaje que interpretará Lillard, su incorporación confirma la solidez del equipo creativo que trabaja en el proyecto.

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Curry Barker asume el doble rol de director y coautor del guion junto a Cooper Tomlinson. Ambos han colaborado previamente en Obsessión, una película que cosechó un impresionante ingreso de 536 millones de dólares a nivel mundial en 2023. Esta cifra demuestra el potencial comercial que tienen las colaboraciones entre Barker y Tomlinson. La dinámica entre ellos promete mantener la tónica de éxito que establecieron en su trabajo anterior, combinando humor y suspenso sobrenatural.

Premisa de la historia y roles de los protagonistas

Anything But Ghosts sigue la trama de dos falsos cazafantasmas interpretados por Barker y Tomlinson. Estos personajes aceptan encargarse de un problema de posesión que enfrenta una pareja de inquilinos. La complicación surge cuando descubren que la casa tiene fantasmas reales. Además, estos espíritus no son inofensivos, sino que representan una amenaza peligrosa para los habitantes y para los propios "expertos".

La situación coloca a los protagonistas ante un dilema inédito, ya que no están preparados para enfrentar una amenaza sobrenatural de verdad. Matthew Lillard se suma a esta dinámica cómica y de terror, aportando su experiencia al reparto. La premisa establece un escenario donde la falta de pericia choca con un peligro real, lo que genera conflictos y momentos de humor negro. Este enfoque narrativo ha funcionado bien en producciones anteriores del director.

Reconocimientos y contexto profesional de Barker

Curry Barker ha recibido reconocimiento reciente por su trabajo en Obsessión, que fue destacada en los Palm Springs International Film Awards. En ese evento, la organización otorgó un premio especial a Inde Navarrette, la directora y actriz principal de la cinta. Barker expresó su orgullo por el éxito de Navarrette, señalando que su carrera ha despegado completamente. Esta visión de apoyar el desarrollo profesional de otros colaboradores refleja el estilo de liderazgo del director en sus proyectos.

Inde Navarrette también participa como productora en The Waffle House Index, un proyecto de Apple y Plan B dirigido por Louis Paxton. La producción de Anything But Ghosts cuenta con la distribución de Universal Pictures International para el mercado internacional. Universal conserva los derechos mundiales de la película, asegurando una amplia cobertura en la distribución. Por el momento, no se ha anunciado una fecha de estreno oficial para México ni para otros territorios específicos.

La incorporación de Matthew Lillard a Anything But Ghosts marca un paso importante para la proyección del director Curry Barker. Con un elenco consolidado y un equipo de producción experimentado, la película busca capitalizar el éxito de Obsessión. La mezcla de comedia y terror, junto con la presencia de actores reconocidos, posiciona el proyecto como una propuesta competitiva en el género. Los fans esperan conocer más detalles sobre el reparto y la trama en próximas actualizaciones oficiales.