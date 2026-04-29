Matute regresa a León con su ambiciosa gira 'Disco Stereo Tour' en un espectáculo inmersivo

La banda Matute anuncia su regreso a León con un concierto inmersivo de más de tres horas, parte de su gira 'Disco Stereo Tour', que incluirá más de 70 éxitos y una producción visual avanzada. El evento se llevará a cabo el 10 de octubre en la Velaria de la Feria, con preventa de boletos a partir del 4 de mayo.

León , Guanajuato. - La reconocida banda Matute anunció oficialmente su regreso a León con una presentación espectacular dentro de su gira ' Disco Stereo Tour ', que promete ser una experiencia inmersiva única en el escenario local.

El concierto tendrá lugar el próximo 10 de octubre en la Velaria de la Feria, donde los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo de más de tres horas de duración, repleto de más de 70 éxitos en inglés y español, cuidadosamente seleccionados de su extensa discografía. La producción del evento incluye elementos visuales, iluminación y escenografía avanzada, diseñados para ofrecer una experiencia que va más allá del concierto tradicional, sumergiendo al público en un viaje musical sin precedentes.

Jorge D’Alessio, vocalista de la banda, destacó la importancia que León tiene para la agrupación, resaltando el cariño y la conexión que han mantenido con el público leonés a lo largo de sus 19 años de carrera.

'Estamos emocionados de volver a León, una ciudad que siempre ha sido fundamental para nosotros. Esta gira es la más ambiciosa que hemos realizado, con presentaciones en más de 15 países, y estamos seguros de que será una noche inolvidable', comentó D’Alessio. El artista también recordó los momentos compartidos con la audiencia local en presentaciones anteriores, enfatizando el calor humano que siempre han recibido en la ciudad.

'León es un lugar especial para Matute, y estamos ansiosos por llevar el 'Disco Stereo Tour' en su formato más grande, con una producción que promete sorprender a todos', añadió. La preventa de boletos para este evento comenzará el 4 de mayo a las 11:00 horas, a través de la plataforma Funticket y en las taquillas del Poliforum León.

Los precios varían desde aproximadamente 840 hasta 3 mil pesos, dependiendo de la zona seleccionada, lo que refleja la calidad y el alcance del espectáculo. Finalmente, D’Alessio invitó a los fanáticos a asegurar sus entradas con anticipación para no perderse esta experiencia única.

'Queremos que todos se unan a nosotros en esta celebración musical, llena de recuerdos y emociones. Será una noche mágica que no querrán perderse', concluyó el vocalista.

Además de este evento, la ciudad de León también ha sido noticia por la entrega de nuevos espacios recreativos en las colonias Villas de San Juan y Agua Azul, demostrando su compromiso con el desarrollo comunitario y cultural





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