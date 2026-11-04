Mauricio Abad descubre el lujo y la aventura en Acapulco con Harper's Bazaar

El actor Mauricio Abad disfrutó de una escapada exclusiva en Acapulco con Harper's Bazaar, explorando el Hotel Encanto, la gastronomía local y actividades acuáticas en la bahía.

El actor mexicano Mauricio Abad realizó una reciente visita a Acapulco, Guerrero, como parte de una escapada editorial para la revista Harper's Bazaar. El viaje combinó elementos de lujo, gastronomía y deportes acuáticos, destacando la versatilidad del puerto como destino turístico. La agenda del actor incluyó estadía en un hotel de diseño arquitectónico relevante, cenas con historia local y navegación por la bahía.

Arquitectura y estadía en Hotel Encanto Acapulco

Para su hospedaje, Mauricio Abad seleccionó el Hotel Encanto Acapulco, una propiedad ubicada en una de las zonas más privilegiadas del puerto, específicamente sobre las elevaciones de Brisas Marqués. Este establecimiento ha sido diseñado por el reconocido arquitecto mexicano Miguel Ángel Aragonés, quien plasmó en sus estructuras un estilo minimalista caracterizado por líneas limpias y espacios abiertos.

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La arquitectura del Hotel Encanto Acapulco destaca por sus estructuras blancas y su aprovechamiento estratégico de la luz natural. Desde sus terrazas, suites y alberca, los huéspedes pueden contemplar el Océano Pacífico desde múltiples perspectivas panorámicas que cambian a lo largo del día. La ubicación elevada ofrece privacidad y tranquilidad, factores clave que complementaron la estancia del actor.

El establecimiento también integra espacios de bienestar y gastronomía, como el restaurante Origen y el Spa Mar Abierto. Estas instalaciones buscan ofrecer una experiencia integral de hospitalidad, equilibrando el descanso con la calidad culinaria y el cuidado personal, lo que consolidó al hotel como el punto de partida ideal para explorar la ciudad.

Gastronomía y experiencias culinarias en el puerto

La tradición culinaria de Acapulco fue otro pilar fundamental de la visita de Mauricio Abad junto con Harper's Bazaar. La cena en un restaurante con décadas de historia permitió al actor disfrutar de la faceta gastronómica del puerto, donde las noches frente al mar se caracterizan por un ambiente relajado y platos que honran la herencia local.

Esta experiencia culinaria no solo sirvió para apreciar la comida, sino también para conectar con la identidad cultural del destino. La combinación de la arquitectura moderna del hotel con la historia gastronómica del lugar refleja la dualidad de Acapulco, un espacio donde la modernidad y la tradición conviven de manera armoniosa para el beneficio del visitante.

Aventura acuática y deportes en la bahía

El lado más activo de la escapada se desarrolló durante una jornada navegando por la bahía de Acapulco. Desde la embarcación, Mauricio Abad pudo apreciar el perfil de la costa, las montañas que rodean el puerto y las distintas tonalidades del océano Pacífico. Este recorrido panorámico sirvió como introducción a actividades más inmersivas en el agua.

Una de las actividades destacadas fue el stand-up paddleboard, una disciplina que implica desplazarse sobre una tabla utilizando un remo. Esta práctica requiere un equilibrio y una coordinación fundamentales, condiciones que se vieron favorecidas por las aguas tranquilas de la bahía. Para el actor, esta fue una forma distintiva de experimentar el paisaje costero directamente sobre la superficie del agua.

Además del paddleboard, Mauricio Abad practicó snorkel para explorar el entorno marino y observar la vida bajo la superficie. Las zonas rocosas y las áreas de aguas claras de la costa ofrecen oportunidades para apreciar peces y otras especies marinas, dependiendo de las condiciones del mar y la visibilidad. Estas actividades añadieron un ritmo diferente al viaje, acercando al visitante a la naturaleza del destino.

Síntesis de la experiencia turística en Guerrero

La visita de Mauricio Abad junto con Harper's Bazaar reunió las principales ventajas que ofrece Acapulco como destino multifacético. La combinación de hospedaje en un hotel de arquitectura singular, la degustación de gastronomía con historia y la dedicación de un día completo al descubrimiento del Pacífico, crearon una narrativa completa del viaje.

Este itinerario demuestra que Acapulco, en el estado de Guerrero, no se limita a un solo plan turístico. Su capacidad para ofrecer desde la privacidad de un diseño exclusivo hasta la adrenalina de los deportes acuáticos, lo convierte en un lugar ideal para quienes buscan una experiencia de viaje completa y sin limitaciones. La colaboración resalta la capacidad del puerto para adaptarse a diferentes intereses dentro de una misma estancia.