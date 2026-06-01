El presidente del comité de enlace CEMEX-Sinergia Deportiva, Mauricio Doehner, agradeció a un destacado futbolista francés por su contributions durante más de una década, periodo en el que Tigres alcanzó una final de Copa Libertadores y ganó cinco títulos. Doehner habló del cumplimiento de los ciclos deportivos, las charlas sobre el futuro del jugador y sus cualidades personales que podrían traducirse en una exitosa carrera ejecutiva.

Mauricio Doehner , presidente del comité de enlace CEMEX-Sinergia Deportiva, expresó su agradecimiento al futbolista francés y reflexionó sobre la conclusión de los ciclos en el deporte.

Durante los últimos once años, el equipo alcanzó una Final de Copa Libertadores y logró el título en cinco ocasiones, un período descrito como de grandes satisfacciones, copas levantadas, sufrimientos compartidos y un profundo reconocimiento al profesionalismo, la calidad y la entrega demostrados. Doehner subrayó que los ciclos naturalmente se cumplen y que han mantenido conversaciones para definir el futuro del jugador.

Aunque en algún momento él manifestó su deseo de continuar jugando, ahora se evalúa cómo podría incorporarse al entorno ejecutivo, dada su pasión, disciplina, inteligencia y el ejemplo que ha dado como deportista. La posibilidad de que se convierta en un gran ejecutivo, tanto para beneficio propio como potencialmente para Tigres, fue destacada con admiración y respeto





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