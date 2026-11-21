La FIA cita a Max Verstappen por maniobras controvertidas contra George Russell y Franco Colapinto durante los entrenamientos del Gran Premio de Las Vegas, donde Kimi Antonelli lideró.

Las autoridades de la Fórmula 1 han abierto un procedimiento disciplinario contra el cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen, tras la sesión de entrenamientos libres celebrada el viernes durante el Gran Premio de Las Vegas. Los comisarios de pista requieren que el piloto holandés explique dos posibles infracciones ocurridas durante la práctica, un evento que ha generado tensión inmediata en el paddock antes de la clasificación nocturna. Este escrutinio se suma a la intensa competencia que ya se observa en la pista de Las Vegas, ciudad donde Verstappen ha demostrado una clara superioridad al ganar en dos de los últimos tres años de competición.

Detalles del incidente con George Russell

El primer punto de investigación se centra en la interacción física y táctica entre Max Verstappen y el piloto de Mercedes, George Russell. Durante la sesión, Verstappen realizó una maniobra agresiva zigzagueando directamente delante de Russell. Ante esta presión, el británico abrió su trayectoria y se acercó peligrosamente al holandés al entrar en la curva 14, colocando ambos monoplazas en paralelo. Verstappen reportó por radio que fue empujado contra la barrera, mientras que Russell reaccionó con una llamada telefónica burlona preguntando si se trataba de diversión y juegos.

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Es importante destacar que George Russell también fue citado para dar explicaciones sobre el mismo incidente. Ambos pilotos buscaron la ventaja en un sector crítico de la pista, pero sus métodos han sido calificados como potencialmente peligrosos por los comisarios. La decisión final sobre las sanciones a ambos conductores estaba prevista antes de que comenzara la sesión de clasificación del viernes por la noche, lo que podría alterar significativamente las parrillas de salida para ambos equipos.

Conducta errática frente a Franco Colapinto

La segunda acusación contra Max Verstappen implica su comportamiento con el piloto argentino de Williams, Franco Colapinto. Los observadores indicaron que el campeón de la serie condujo de manera errática cerca de Colapinto durante el transcurso de la sesión. Esta falta de control percibida en un momento de alta densidad de tráfico en pista ha sido motivo de preocupación para la seguridad de los competidores más jóvenes del pelotón. La FIA está analizando si estas maniobras violaron el reglamento de seguridad y comportamiento deportivo.

El contexto de la sesión fue particularmente complejo. Fue la primera vez que los pilotos practicaron en pista seca después de dos jornadas completas de lluvia el jueves anterior. La adaptación a las condiciones cambiantes y la falta de familiaridad con el asfalto seco parecen haber exacerbado los impulsos competitivos de algunos corredores, resultando en una sesión final de entrenamientos con un nivel de tensión sin precedentes. La ausencia de lluvia eliminó una barrera natural de seguridad, permitiendo velocidades más altas y oportunidades para maniobras de riesgo.

Lando Norris y el bloqueo de neumáticos

Mientras tanto, el otro incidente relevante que no requirió intervención disciplinaria involucró al piloto de McLaren, Lando Norris. Tras ser superado por Max Verstappen en una recta, los neumáticos de Verstappen se bloquearon inesperadamente. Norris captó el momento desde su coche y comentó por radio con sarcasmo, etiquetando la situación como un karma instantáneo. Este comentario, aunque informal, resaltó la vulnerabilidad del piloto holandés en ese momento específico, a pesar de su récord de victorias.

El resultado de la sesión fue dominado por el equipo Mercedes, con George Russell marcando el mejor tiempo de 1:34.041. Esta marca fue casi un segundo más rápida que la de Kimi Antonelli, el actual campeón de la serie, quien quedó segundo, y por delante de Lando Norris. La brecha temporal fue significativa y demuestra la fortaleza del coche alemán en este trazado particular de Las Vegas, contrastando con la posición más modesta de Verstappen.

Implicaciones para la clasificación y el campeonato

La posición de Max Verstappen en los tiempos libres fue notablemente baja para sus estándares, quedando sexto, con 1.309 segundos de retraso respecto al líder de la sesión. Este desfase temporal sugiere que el equipo necesita realizar ajustes urgentes en la configuración del monoplaza para ser competitivo en la vuelta rápida. Cualquier sanción pendiente por los incidentes con Russell y Colapinto podría añadir una capa adicional de complejidad a sus planes para la carrera del fin de semana.

La tensión entre los equipos se ha elevado, y la gestión de los incidentes por parte de los comisarios será observada de cerca por las escuderías. La rapidez con la que se emita la decisión final antes de la clasificación determinará si Max Verstappen puede empezar el fin de semana con tranquilidad o si debe luchar contra penalizaciones. El Gran Premio de Las Vegas promete ser un evento crucial para la definición del campeonato, especialmente con la fuerte presencia de nuevos talentos como Kimi Antonelli y pilotos en ascenso como Franco Colapinto demostrando su velocidad en condiciones difíciles.