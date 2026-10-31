Max Verstappen lidera las victorias históricas del Gran Premio de México de F1

Max Verstappen suma cinco triunfos en el Gran Premio de México de F1, todos con Red Bull, y busca ampliar su récord en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El piloto neerlandés Max Verstappen es el máximo ganador en la historia del Gran Premio de México de Fórmula 1 con cinco victorias, todas logradas con la escudería Red Bull, y el más reciente de esos triunfos se produjo en la campaña de 2023. El también llamado Mad Max intentará volver a ganar en el Autódromo Hermanos Rodríguez este domingo 1 de noviembre, una cita en la que ya figura como el referente estadístico del circuito capitalino.

La ventaja de Verstappen es amplia incluso si no logra la victoria en esta edición. Sus perseguidores más cercanos acumulan dos triunfos cada uno y se mantienen lejos de su registro de cinco primeros lugares en la Ciudad de México.

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Cinco victorias de Verstappen en México

Max Verstappen consiguió la primera de sus cinco victorias en el Gran Premio de México en la temporada de 2017, su tercera como piloto de Fórmula 1. Al año siguiente, el neerlandés volvió a terminar en lo más alto del podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Después llegaron tres victorias consecutivas en el circuito ubicado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, desde la edición de 2021 hasta la de 2023. Ese dominio reciente explica por qué el piloto de Red Bull aparece como el principal favorito estadístico cada vez que la F1 visita la capital mexicana.

El segundo lugar histórico lo comparten cuatro volantes con dos carreras ganadas cada uno. Se trata del francés Alain Prost y de los británicos Jim Clark, Nigel Mansell y Lewis Hamilton, este último el único de ellos que continúa activo en la parrilla.

Red Bull, el constructor más ganador

Las cinco victorias de Max Verstappen también convierten a Red Bull en el constructor más ganador en la historia del Gran Premio de México de F1. La escudería austriaca acumula así un registro que ningún otro equipo ha podido igualar en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En segundo lugar se ubica McLaren con cuatro carreras ganadas en el circuito mexicano, gracias a los triunfos obtenidos por el neozelandés Denny Hulme, el francés Alain Prost, el brasileño Ayrton Senna y el británico Lando Norris, el más reciente vencedor en la capital mexicana.

La lista de ganadores se completa con otros 12 pilotos que han conseguido una victoria en el Gran Premio de México de F1. Entre ellos aparecen el alemán Nico Rosberg, el español Carlos Sainz Jr., el austriaco Gerhard Berger y los estadounidenses John Surtees y Graham Hill.

Un historial de 17 ganadores distintos

En total ha habido 17 ganadores en la carrera de F1 en la capital mexicana, un dato que refleja la variedad de pilotos que han logrado imponerse en el Autódromo Hermanos Rodríguez a lo largo de las distintas ediciones.

Ese historial convive con la hegemonía reciente de Max Verstappen, quien ha ganado tres veces de forma consecutiva entre 2021 y 2023. El neerlandés llega al domingo 1 de noviembre con la posibilidad de ampliar su propio récord y de aumentar la ventaja de Red Bull como constructor más exitoso del Gran Premio de México.

La cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez mantiene además el interés por saber si alguno de los pilotos con dos victorias, como Lewis Hamilton, podrá acercarse al registro de cinco triunfos que Verstappen ya tiene asegurado en la historia de la carrera mexicana.