El tetracampeón mundial Max Verstappen ganó el Gran Premio de Las Vegas, superando a George Russell. Sergio Pérez abandonó por choque y la clasificación se ajusta.

El tetracampeón mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, se impuso en una carrera vibrante del Gran Premio de Las Vegas, celebrada el sábado por la noche. El piloto holandés mantuvo a raya a George Russell y a sus perseguidores para asegurar su tercera victoria en cuatro años en este circuito.

Esta triumpho permite a Verstappen consolidar la segunda posición en el Mundial de pilotos, situándose detrás de su rival directo en la clasificación general. La competencia estuvo marcada por constantes adelantamientos y una tensión palpable hasta la última vuelta, donde el neerlandés mostró una determinación inquebrantable para conservar su liderato.

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Detalles de la carrera y mecanismos de lucha

Verstappen partió desde la pole position, pero enfrentó presión inmediata desde el inicio. Durante los primeros giros, Russell superó al campeón en varias ocasiones, solo para que el tetracampeón recuperara la delantera pocos segundos después. Esta batalla táctica definió el ritmo inicial de la prueba.

El equipo Red Bull priorizó contener a Russell al principio, lo que obligó a Isack Hadjar a reducir la velocidad. Hadjar llegó a liderar brevemente en la novena vuelta, pero cedió el mando. Sin apoyo de su compañero, Verstappen tuvo que gestionar la carrera solo tras sufrir daños en el alerón delantero de Hadjar en la vuelta 26.

Posiciones de los actores y choques clave

Sergio Pérez vio truncadas sus esperanzas tras un choque con el Haas de Rafael Câmara en la vuelta 19. El impacto obligó al mexicano a abandonar la pista, provocando la salida del coche de seguridad y dividiendo la carrera en dos fases distintas. Este incidente eliminó a uno de los principales contendientes locales.

George Russell luchó codo a codo con Kimi Antonelli, logrando remontar hasta el tercer lugar. Sin embargo, su intento arriesgado para arrebatarle la posición a su compañero Ferrari en la vuelta 41 resultó en un choque contra la barrera a falta de tres vueltas, dejándolo en novena posición.

Lewis Hamilton también tuvo una jornada difícil. Sufrió una penalización de 10 segundos por salirse de la pista en la vuelta 12. Más tarde, una colisión con su compañero Charles Leclerc en la vuelta 38 acabó con sus posibilidades de subir en el podio, terminando finalmente séptimo.

Impacto real y próximos pasos en el calendario

La clasificación mundialista cambia tras esta jornada nevada. Kimi Antonelli lidera con 402 puntos, seguido por Max Verstappen con 304. Lewis Hamilton es tercero con 267, mientras que George Russell y Lando Norris empatan en el cuarto y quinto puesto con 264 unidades cada uno.

El próximo domingo 29 de noviembre se disputará el Gran Premio de Qatar. Esta será la penúltima edición de la temporada, que cerrará en Abu Dhabi una semana más tarde. El evento se desarrolla en medio de las tensiones geopolíticas por el conflicto bélico en Medio Oriente.