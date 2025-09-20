Mazatlán y Atlas Empatan en un Partido Lleno de Emociones en la Jornada 9 del Apertura 2025

Un emocionante encuentro entre Mazatlán y Atlas culmina en empate 1-1, con ambos equipos buscando escalar posiciones. El partido, lleno de giros inesperados, destaca la resiliencia de Atlas y la competitividad de la liga mexicana. Además, se reportan los triunfos de Cruz Azul y la goleada de Xolos.

Los aficionados fueron testigos de un vibrante encuentro entre Mazatlán y Atlas , correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2025 . El partido, disputado en El Encanto, finalizó con un empate 1-1, resultado que dejó un sabor agridulce para ambos equipos, ambos luchando por escalar posiciones en la Tabla General. El equipo local, Mazatlán , parecía encaminado a la victoria, mostrando solidez defensiva y aprovechando las oportunidades de ataque para mantener el control del juego.

La emoción se mantuvo hasta el último minuto, con ambos conjuntos buscando desesperadamente el gol que les diera la ventaja. Mazatlán, a pesar de sus esfuerzos, no pudo asegurar la victoria, lo que evidenció la competitividad del encuentro y la importancia de cada punto en la lucha por la clasificación. Atlas, por su parte, demostró resiliencia al conseguir un empate en los últimos instantes del partido, gracias a la ejecución impecable de un penal por parte de Djuka. El encuentro se caracterizó por momentos de tensión y oportunidades claras de gol. Mazatlán tuvo varias ocasiones para adelantarse en el marcador, pero la falta de puntería y la buena actuación defensiva del Atlas frustraron sus intentos. El gol del Mazatlán llegó en el minuto 87, tras una jugada que involucró a Benedetti, Merolla y Almada, quien definió de manera magistral. Sin embargo, la alegría del equipo local duró poco, ya que en el tiempo de descuento, Djuka transformó un penal para el Atlas, estableciendo el definitivo 1-1. El partido fue un claro ejemplo de la intensidad y la emoción que caracterizan al fútbol mexicano, con ambos equipos luchando hasta el final por conseguir un resultado favorable. La posesión del balón fue alternándose, pero Mazatlán controló el encuentro, atacando cuando tenía oportunidad y cumpliendo en defensa. El juego tuvo un giro inesperado que perjudicó al equipo local. En otro frente, Cruz Azul continúa su racha invicta, acumulando su séptimo triunfo consecutivo tras remontar su encuentro contra FC Juárez. El conjunto visitante desaprovechó una oportunidad clara de gol al fallar un penalti en el minuto 44. Mientras tanto, en la frontera, Xolos protagonizó una espectacular goleada, dejando al descubierto las debilidades del León. El partido entre Mazatlán y Atlas estuvo marcado por la tensión y las emociones a flor de piel. El conjunto local, Mazatlán, buscó el gol a lo largo del encuentro, pero el Atlas resistió y, finalmente, consiguió el empate gracias al penalti transformado por Djuka. El encuentro estuvo lleno de emociones y dejó en claro la competitividad del fútbol mexicano. Benedetti tuvo la oportunidad de enmendar su falla y al 87′ colgó un centro que fue clave para el gol mazatleco. El servicio del colombiano llegó hasta Merolla, quien asistió a Almada para que la mandara a guardar. Sin embargo, un fallo de la zaga derivó en un penal en contra de los Cañoneros. Djuka tomó la pelota y ejecutó de forma excelsa la pena máxima para que Atlas rascara un punto en la Jornada 9





FOXSportsMX

Mazatlán Atlas Empate Apertura 2025 Djuka Penal Cruz Azul Xolos Fútbol Mexicano Jornada 9

