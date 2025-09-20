Mbappé: Un Inicio Arrollador en el Real Madrid, ¿Camino a la Consagración?

Kylian Mbappé, tras un prometedor debut con el Real Madrid, demuestra una evolución constante en su juego y rendimiento. Analizamos su impacto en la temporada 2025/26, sus récords, su ambición y el camino hacia la consolidación como estrella mundial. El delantero francés habla sobre su presente, sus objetivos y su compromiso con el equipo.

Su primera temporada con el Real Madrid fue prometedora, aunque carente de los trofeos colectivos más prestigiosos. El delantero francés, sin embargo, dejó su huella al romper récords históricos del club, estableciendo una nueva marca de goles para un jugador en su campaña de debut. Además de ganar el Pichichi de la Liga Española , se hizo acreedor de la Bota de Oro, consolidando su posición como uno de los máximos artilleros de Europa.

En términos de números, su rendimiento inicial fue sobresaliente. No obstante, se percibía la necesidad de actuaciones más consistentes, de una mayor influencia en el juego, una faceta que parece estar desarrollando plenamente en la temporada 2025/26. Después de una actuación estelar contra la Real Sociedad, donde combinó un golazo con una asistencia de primer nivel, la afición y los medios comenzaron a preguntarse si Mbappé se encuentra en el mejor momento de su carrera. La respuesta del campeón del mundo fue clara: se siente en óptimas condiciones, pero considera que esto es solo el principio de un largo camino. “Me siento muy bien, es verdad. Pero la temporada es muy larga. Es un muy buen inicio, estoy muy feliz. No puedo decir lo contrario. Muy buen inicio del equipo, mío. Pero una temporada dura 10-11 meses, incluyendo el Mundial. Debo jugar bien durante mucho tiempo ahora”, declaró el astro francés. La adaptación al estilo de juego del Real Madrid y la creciente complicidad con sus compañeros son factores clave en su actual rendimiento. La confianza en sí mismo y la ambición por conquistar cada título disponible se reflejan en cada encuentro.





