McDonald's, Burger King, Carl's Jr. y Shake Shack lanzan promociones por el Día de la Hamburguesa 2026 en México

Las cadenas de comida rápida McDonald's, Burger King, Carl's Jr. y Shake Shack han lanzado promociones especiales para celebrar el Día Internacional de la Hamburguesa 2026 en México. Las promociones incluyen descuentos desde un peso, hamburguesas a precios especiales, dinámicas de dos por uno y combos exclusivos que buscan atraer a millones de consumidores durante una de las jornadas con mayor movimiento para el sector de fast food.

El Día Internacional de la Hamburguesa 2026 ha llegado a México y las cadenas de comida rápida McDonald's, Burger King , Carl's Jr. y Shake Shack han lanzado promociones especiales para celebrar esta fecha.

Las promociones incluyen descuentos desde un peso, hamburguesas a precios especiales, dinámicas de dos por uno y combos exclusivos que buscan atraer a millones de consumidores durante una de las jornadas con mayor movimiento para el sector de fast food. Burger King México apostará por una hamburguesa con queso a 24 pesos, mientras que Carl's Jr. México ofrecerá una hamburguesa gratis en la compra de otra.

McDonald's, por su parte, lanzará un combo exclusivo disponible únicamente a través de su aplicación. Esta fecha ha dejado de ser únicamente una fecha simbólica para transformarse en una auténtica competencia comercial entre cadenas de comida rápida, restaurantes y aplicaciones de entrega a domicilio. Las empresas utilizan promociones agresivas no sólo para elevar ventas, sino también para posicionarse en redes sociales, atraer nuevos clientes y fortalecer su presencia en un mercado donde el consumo digital y el delivery continúan creciendo.

Actualmente, la hamburguesa es uno de los productos más rentables de la industria alimentaria global, con una red superior a 43 mil restaurantes en más de 120 países y territorios. La compañía vende millones de hamburguesas cada día, consolidándose como uno de los negocios más grandes del sector restaurantero mundial





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Mcdonald's Burger King Carl's Jr. Shake Shack Día Internacional De La Hamburguesa

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