Mecánico Hispano Luis Casillas Asesinado en Taller Mecánico de Houston Una Gestión de Orozco

Un mecánico hispano, Luis Casillas, de 29 años, fue asesinado en un taller mecánico del norte de Houston, Texas, después de discutir con un grupo de hombres y extrañarse del pago por los servicios prestados. El acusado se declaró culpable del cargo de asesinato grave y podría ser condenado a 5 a 40 años de prisión. Algunos testigos señalaron que Orozco gritó comentarios en español dirigidos a la familia de la víctima.

Un mecánico hispano, Luis Casillas, de 29 años, fue asesinado en un taller mecánico del norte de Houston, Texas, el día 24 de diciembre de 2022, después de discutir con un grupo de hombres y extrañarse del pago por los servicios prestados.

Según testigos, la situación se agravó rápidamente y Casillas intentó huir mientras suplicaba por su vida. Su hermana, Sandy Casillas, recordaba que era padre de dos hijos pequeños y que planeaba utilizar el dinero de la reparación para comprar regalos navideños para ellos. Casillas falleció posteriormente en el hospital a consecuencia de una herida de bala. El acusado, Orozco, se declaró culpable del cargo de asesinato grave y podría ser condenado a 5 a 40 años de prisión.

Algunos testigos señalaron que Orozco gritó comentarios en español dirigidos a la familia de la víctima. Además, se indicó que los sospechosos huyeron a México después del asesinato, pero posteriormente regresaron a Estados Unidos. La arma utilizada en el crimen nunca fue localizada, al igual que el vehículo relacionado con el caso





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