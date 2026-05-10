Mecanismos de Coordinación y Estrategias de Proximidad Social entre Corporaciones en Saltillo

Este evento incluyó revisiones sobre mecanismos de coordinación entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno y estrategias de proximidad social y vigilancia policial en las colonias saltillenses.

Asimismo, se revisaron mecanismos de coordinación entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno, así como estrategias de proximidad social y vigilancia permanente que actualmente se aplican en colonias de Saltillo.

Las autoridades municipales destacaron que estas reuniones permiten evaluar resultados, ajustar operativos y fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad en beneficio de las familias saltillenses.

‘Así como existe un blindaje en materia de prevención de delitos de alto impacto, también debe haber un blindaje al interior de las colonias para prevenir delitos como robos y riñas’, señaló Javier Díaz ante los mandos operativos. En la mesa de trabajo participaron el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, directores de la Policía Municipal y del Grupo de Reacción Sureste, además de delegados y responsables de distintas áreas operativas, quienes presentaron reportes sobre recorridos preventivos, atención a reportes ciudadanos y presencia policial en diversos sectores de la capital coahuilense





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