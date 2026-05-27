Media Molecule, estudio de LittleBigPlanet y Dreams, desarrolla nueva IP de mundo abierto

El estudio británico Media Molecule, parte de PlayStation Studios, continúa activo y trabaja en una nueva propiedad intelectual no anunciada con elementos de mundo abierto, según información de su portafolio. El proyecto marcaría un cambio hacia un juego más tradicional alejándose de las herramientas creativas puras, aunque manteniendo parte de su esencia inventiva. Esta noticia confirma la continuidad del estudio tras el declive de Dreams y el cierre de servicios en línea de otros títulos PlayStation.

El estudio británico Media Molecule , conocido por ser el creador de franquicias icónicas como LittleBigPlanet y Dreams , ha demostrado que sigue activo y trabajando en nuevos proyectos.

A pesar de los rumores y la percepción de que el estudio había desaparecido tras el declive de algunas de sus propuestas más innovadoras, fuentes confiables confirman que Media Molecule continúa desarrollando una nueva propiedad intelectual de mundo abierto. Este anuncio es una excelente noticia para los seguidores de PlayStation Studios y para la industria en general, ya que el estudio ha sido clave en la identidad creativa de Sony en la última década.

Fundado en 2006 y adquirido por PlayStation en 2010, Media Molecule se ganó un lugar especial gracias a su filosofía de diseño centrada en la creatividad del usuario, permitiendo que los jugadores construyeran y compartieran sus propias creaciones. Aunque su título más reciente, Dreams, no logró el impacto comercial esperado y su comunidad ha disminuido, el estudio parece estar enfocado en un nuevo rumbo.

Según la información disponible en su portafolio, el equipo londinense describe el proyecto como una "nueva IP no anunciada" que incorpora elementos de mundo abierto y un diseño de "puntos de interés" en sus escenarios, mecánicas comunes en los juegos de gran escala. Además, se sabe que Mark Healey, cofundador que ya no está en el estudio, mencionó en 2024 que esta nueva aventura se aleja de las herramientas creativas puras y se acerca más a un videojuego tradicional.

Esto sugiere un cambio de estrategia, quizás buscando conectar con una audiencia más amplia sin abandonar la esencia inventiva que caracteriza a Media Molecule. La noticia llega en un momento en que PlayStation ha visto cerrar varios servicios en línea de títulos como servicio, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de algunos estudios.

Sin embargo, la continuidad de Media Molecule es un indicio de que Sony sigue invirtiendo en desarrollo interno innovador. Los fans de LittleBigPlanet, franquicia que dejó de recibir contenido oficial pero mantiene una comunidad activa, ven con esperanza este renacer del estudio. Aunque no hay detalles sobre plataformas o fecha de lanzamiento, el simple hecho de que el estudio esté "vivo" y trabajando en un juego de mundo abierto es suficiente para alimentar la expectativa.

La industria del videojuego necesita estudios que arriesguen y propongan experiencias únicas, y Media Molecule ha probado tener esa capacidad. Ahora, con un proyecto que mezcla mundo abierto con posiblemente elementos de creación, el estudio podría estar buscando un punto medio entre la narrativa tradicional y la libertad del usuario. Será interesante seguir la pista a este desarrollo y ver cómo se materializa en los próximos años.

Mientras tanto, los jugadores pueden disfrutar del legado existente y hopefulmente pronto se anunciará algo concreto. La clave es que el estudio sigue activo, algo que no se daba por sentado hace unos meses, y eso ya es una victoria para la creatividad en la plataforma de Sony





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