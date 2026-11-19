Análisis de las pruebas de medios sobre la extensión del mapa de GTA VI. Datos reales de tiempo de viaje a pie y en avión por la isla de Leonida.

Medios de comunicación especializados han realizado experimentos prácticos para medir las dimensiones exactas del vasto mundo abierto que espera a los jugadores en el próximo título de la saga Grand Theft Auto. Para obtener una visión clara de estas proporciones, estas publicaciones decidieron cronometrar el tiempo necesario para recorrer el mapa de un extremo a otro, utilizando diversas formas de transporte disponibles en el entorno virtual.

Duración del viaje a pie por Leonida

Los primeros resultados obtenidos indican que incluso desplazarse a pie puede convertirse en un viaje exhaustivo que dura varias horas. Esta cifra demuestra el tamaño considerable del terreno, ya que se trata de una medición realizada sin utilizar vías rápidas ni romper los límites de velocidad impuestos en la carretera. La experiencia a pie ofrece una perspectiva más lenta y detallada de la geografía.

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Ventaja significativa con aeronaves

La diferencia en los tiempos de traslado se vuelve aún más impresionante cuando se utiliza una aeronave. El equipo de GameSpot logró atravesar una parte significativa del mapa en un lapso de tiempo considerablemente menor al de las pruebas terrestres. Este hecho subraya la escala monumental del entorno y la dependencia del vehículo para la navegación eficiente.

Distancia sur-norte y tiempos de vuelo

Por otro lado, Kotaku realizó otra prueba específica que consistió en viajar desde el extremo sur de la superficie terrestre hasta el punto más al norte. Conseguidieron completar este vuelo en un tiempo registrado que, aunque no se especifica la cifra exacta en el texto original, se presenta como una medida de referencia clave. Estos datos confirman que el tiempo necesario depende del vehículo y los puntos exactos de partida.

Factores de distracción y exploración

La longitud del viaje no está relacionada únicamente con la distancia entre sus extremos, sino también con las actividades que pueden distraer al jugador durante el camino. Entrar a un edificio, explorar una zona o encontrarse con algún evento inesperado puede convertir un trayecto sencillo en una aventura mucho más larga e imprevista para el usuario.

Ausencia de datos oficiales de Rockstar

Es importante destacar que Rockstar Games no ha publicado tiempos oficiales para cruzar la isla de Leonida. Por lo tanto, todas las mediciones mencionadas corresponden a experimentos independientes realizados por medios especializados para estimar el tamaño real del mapa antes del lanzamiento del producto.