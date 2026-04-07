Médico Prófugo Tras Muertes por Sueros Vitaminados en Sonora

La Fiscalía de Sonora busca al médico Jesús Maximiano, responsable de la muerte de seis personas tras la aplicación de sueros vitaminados. Se han realizado cateos e interrogatorios, y se ha emitido alerta a otras fiscalías y a EE. UU.

El médico Jesús Maximiano, presunto responsable de la muerte de seis personas tras la aplicación de sueros vitaminados en Hermosillo, Sonora , se encuentra prófugo de la justicia. La Fiscalía de Sonora ha iniciado una intensa búsqueda, extendiendo la alerta a las fiscalías de otros estados mexicanos y a las autoridades de Estados Unidos.

Rómulo Salas Chávez, fiscal de Sonora, informó que la búsqueda se centra en el delito de homicidio culposo, agravado por mala praxis médica y responsabilidad técnica. Las autoridades han realizado múltiples cateos y más de 50 interrogatorios en un esfuerzo por localizar al médico prófugo. El fiscal aseguró que en las próximas horas se espera su captura. La investigación comenzó el 30 de marzo, tras recibir denuncias por la muerte de dos hombres, padre e hijo, quienes se habían sometido a la aplicación de sueros vitaminados en una clínica privada. Posteriormente, otras cuatro personas perdieron la vida a causa de esta práctica, mientras que cuatro más resultaron afectadas en menor medida. La investigación sigue en curso, y las autoridades están trabajando para esclarecer las circunstancias exactas de los fallecimientos y determinar las responsabilidades. El gobernador Alfonso Durazo Montaño señaló que la causa de las muertes se atribuye a la mezcla de diversas sustancias. Se ha revelado que los insumos utilizados en la clínica provenían de proveedores con documentación en regla, algunos de ellos con origen en Europa. Sin embargo, se enviaron muestras a la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura para determinar la composición exacta de los sueros. El fiscal Salas Chávez indicó que solo el médico prófugo conocía la fórmula de los sueros administrados, y se detectó la presencia de soluciones prellenadas en el consultorio. El Secretario de Salud de Sonora, José Luis Alomía Zegarra, recomendó a la población verificar las credenciales y títulos de los profesionales de la salud antes de someterse a cualquier tratamiento, aunque no se pronunció específicamente sobre la práctica de los sueros vitaminados. Este caso ha generado gran preocupación y consternación en la comunidad, evidenciando la importancia de la regulación y supervisión de las prácticas médicas, así como la necesidad de proteger a los pacientes de posibles negligencias.\El gobierno mexicano ha respondido al caso con determinación, realizando investigaciones exhaustivas y desplegando recursos para la captura del médico fugitivo. Las autoridades han enfatizado la importancia de llevar a los responsables ante la justicia y de garantizar la seguridad de la población. La fiscalía ha trabajado en estrecha colaboración con otras entidades para obtener información relevante y acelerar el proceso de investigación. Se están evaluando todos los aspectos del caso, incluyendo la procedencia de los medicamentos, los procedimientos utilizados en la clínica y la formación y experiencia del médico acusado. Las investigaciones preliminares sugieren que la mezcla de sustancias en los sueros vitaminados fue la causa directa de las muertes, pero los análisis forenses y las pruebas de laboratorio continúan para confirmar esta hipótesis y proporcionar una explicación más detallada de lo sucedido. Este caso ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en el sector de la salud, así como de sensibilizar a la población sobre los riesgos asociados con la automedicación y la confianza ciega en tratamientos no probados. La situación ha generado un debate público sobre la responsabilidad de los profesionales de la salud, la calidad de los servicios médicos privados y la importancia de la prevención y la educación en materia de salud.\La fuga del médico ha añadido una capa de complejidad al caso, intensificando la necesidad de una pronta resolución. Las autoridades están coordinando esfuerzos a nivel nacional e internacional para asegurar su captura y que enfrente las acusaciones en su contra. La información sobre la ubicación del médico es escasa, pero las autoridades confían en que las diligencias realizadas hasta el momento permitirán dar con su paradero. La Fiscalía de Sonora ha instado a la población a colaborar con la investigación, proporcionando cualquier información que pueda ser relevante para el caso. Se espera que la captura del médico acusado marque el inicio de un proceso legal que permita esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. El gobierno ha reiterado su compromiso de brindar apoyo a las familias de las víctimas y de garantizar que se haga justicia. Este caso sirve como un recordatorio de la importancia de la transparencia, la ética y la responsabilidad en el ejercicio de la medicina, así como de la necesidad de proteger a los pacientes de prácticas médicas negligentes o peligrosas. La sociedad espera una respuesta contundente por parte de las autoridades y una firme aplicación de la ley





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