Médicos residentes del Hospital Infantil de México en paro por acoso sexual y hostigamiento laboral

Los médicos residentes del Hospital Infantil de México han estado en paro activo de labores durante siete días, para exigir atención a sus denuncias por acoso sexual y hostigamiento laboral. Los casos fueron denunciados a través de los canales institucionales del hospital, pero no recibieron una respuesta satisfactoria.

Los médicos residentes del Hospital Infantil de México han estado en paro activo de labores durante siete días, desde la semana pasada, para exigir atención a sus denuncias por acoso sexual y hostigamiento laboral .

Los casos fueron denunciados a través de los canales institucionales del hospital, pero no recibieron una respuesta satisfactoria, por lo que decidieron iniciar el paro sin afectar la operación de las áreas de urgencias, terapia intensiva y hospitalización. Una de las denuncias fue interpuesta en abril en contra del director del Hospital Infantil, Adrián Chávez López, en la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

En apoyo, 200 residentes firmaron una carta dirigida al secretario de Salud, David Kershenobich, y al titular del Órgano Interno de Control del Hospital, para solicitar una investigación seria y transparente. Además, acusaron que otros casos ya se presentaron de manera reiterada en el hospital, incluidos hostigamiento laboral y abuso de autoridad.

El caso llegó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y la diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades del hospital a investigar y proteger a la residente. Los médicos residentes iniciaron el paro de labores el pasado 25 de mayo, y demandan la suspensión inmediata de las autoridades señaladas mientras se realiza la investigación; protección y no represalias para las denunciantes; mesa de diálogo institucional pública, condiciones dignas, seguras y libres de violencia para la formación de especialistas.

Cuatro días después de iniciado el paro, se difundió que el director del Hospital Infantil de México falleció de un infarto, pero hasta este lunes, los residentes fueron recibidos por autoridades de la UNAM y la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Los residentes exigen investigaciones imparciales y espacios de formación médica libres de violencia, acoso y hostigamiento.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos también se pronunció al respecto, publicando un exhortó a las autoridades de salud para que atienda las denuncias de violencia, hostigamiento y acoso sexual. Es la segunda vez que el Hospital Infantil enfrenta un paro de personal en menos de un año, y los residentes advirtieron que continuarán en paro hasta que las autoridades garanticen protocolos de atención a estas violencias y seguridad para los residentes





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