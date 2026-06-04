Médicos Sin Fronteras alerta por situación de migrantes en Tapachula, Chiapas

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha advertido la situación de entre 20,000 y 50,000 migrantes en Tapachula, Chiapas, sin acceso regular a documentos, empleo formal ni condiciones dignas de vida. La organización ha informado que durante 2025 y lo que va de 2026 se han presentado al menos siete caravanas migrantes que han salido desde Chiapas.

Entre 20,000 y 50,000 migrantes permanecen varados en Tapachula, Chiapas , sin acceso regular a documentos, empleo formal ni condiciones dignas de vida , según Médicos Sin Fronteras (MSF).

Entre 2025 y lo que va del 2026 se han presentado al menos siete caravanas migrantes que han salido desde Chiapas. La caravana es la única salida cuando se agotan las opciones de trabajar o vivir con dignidad, según la organización. Durante 2025 y lo que va de 2026, MSF ha brindado atención médica a más de 1,400 personas en siete caravanas migrantes. El 95% de los pacientes atendidos son mayores de 15 años de edad y 66% son mujeres.

La ONG describió un panorama marcado por hacinamiento, falta de agua potable y alimentos, así como afectaciones severas a la salud mental y física de las personas migrantes. La falta de acceso a documentos como la CURP o a un estatus legal deja a miles de personas atrapadas en la informalidad, sin posibilidades reales de acceder a empleo, vivienda o servicios básicos





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