Medidas de tránsito y alternativas de transporte para el Mundial 2026 en la Ciudad de México

Información detallada sobre las infracciones de tránsito que podrían generar multas durante la Copa del Mundo 2026 en la CDMX, así como las alternativas de transporte disponibles para evitar sanciones y mejorar la movilidad.

El Mundial 2026 representará un reto significativo para la movilidad en la Ciudad de México, especialmente en la zona sur donde se concentrarán gran cantidad de aficionados y eventos.

Se espera una alta afluencia de vehículos hacia el estadio y los destinos turísticos cercanos, por lo que las autoridades capitalinas han planeado implementar diversas medidas y operativos destinados a garantizar la seguridad y el orden vial. Uno de los puntos clave será el refuerzo de la vigilancia con 170 elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y la Policía Auxiliar, que estarán facultados para levantar infracciones en las 13 alcaldías.

Además, los alrededores del Estadio Ciudad de México (antes Azteca) serán de paso peatonal únicamente, restringiendo la circulación de vehículos particulares. El operativo 'Última Milla' limitará el acceso a residentes, personal del estadio, emergencias, transporte público autorizado y poseedores de boletos. Para evitar sanciones durante la justa mundialista, es fundamental conocer las faltas más comunes al Reglamento de Tránsito de la CDMX.

Conducir con exceso de velocidad puede acarrear multas de 10 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre $1,173.10 y $2,346.20, además de 3 puntos en la licencia. No utilizar el cinturón de seguridad involucra sanciones de 5 a 10 veces la UMA ($586.55 a $1,173.10) y un punto en la licencia.

El uso del celular al volante es una de las infracciones más severas, con multas de 30 a 35 veces la UMA ($3,519.30 a $4,105.85), 3 puntos en la licencia y un punto en la matrícula vehicular. Estacionarse en lugares prohibidos, como vías peatonales o carriles exclusivos, también genera multas de 10 a 20 veces la UMA y 3 puntos.

Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas es considerado una falta grave, con arresto administrativo de 20 a 36 horas, 6 puntos en la licencia y el remolque del vehículo al depósito. Circular en carriles exclusivos para transporte público conlleva multas de 40 a 60 veces la UMA ($4,692.40 a $7,038.60) y 6 puntos en la licencia. Estas medidas buscan desincentivar prácticas peligrosas y asegurar una movilidad fluida durante el evento.

Además de Knowing these rules, it is advisable to use alternative transportation to avoid traffic and sanctions. The Metro, with 12 lines and a fare of $5 per trip using the Integrated Mobility Card, offers extensive coverage. Metrobús, with its 7 lines, connects key points such as Paseo de la Reforma and the AICM, with a fare of $6. Ecobicis, the bicycle system, provides an eco-friendly option to bypass congestion, with daily plans from $134 or annual plans for $984.

Planning ahead and choosing these options can enhance the experience of the historic World Cup in Mexico





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