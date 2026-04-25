Medvedev y Zverev Avanzan a Tercera Ronda en el Masters 1000 de Madrid

Daniil Medvedev y Alexander Zverev, junto con otros destacados tenistas, lograron avanzar a la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid tras superar sus respectivos compromisos en segunda ronda. El torneo continúa con emocionantes enfrentamientos y sorpresas.

El Masters 1000 de Madrid ha visto una intensa jornada de partidos en la que varios jugadores han asegurado su pase a la tercera ronda.

Daniil Medvedev, a pesar de su reconocida dificultad con la tierra batida, superó a Fabian Marozsan en un encuentro disputado a tres sets, con un marcador final de 6-2, 6-7 (3/7), 6-4. El partido se extendió por dos horas y 13 minutos, demostrando la resistencia de ambos contendientes. Medvedev se prepara ahora para enfrentarse al noruego Nicolai Budkov Kjaer, quien obtuvo una victoria contundente sobre el canadiense Denis Shapovalov con un doble 6-2 y 6-1.

Por otro lado, Alexander Zverev, el número tres del mundo y campeón en Madrid en 2018 y 2021, también avanzó a la siguiente fase tras vencer a Mariano Navone en un partido que requirió tres sets: 6-1, 3-6, 6-3. Zverev comenzó con fuerza, pero Navone reaccionó en el segundo set, rompiendo el saque del alemán.

Sin embargo, Zverev recuperó su nivel en el tercer set, dominando el juego y asegurando la victoria. Su próximo rival será el francés Terence Atmane, quien superó a su compatriota Ugo Humbert en una batalla de tie-breaks, con resultados de 7-6 (7/3) y 7-6 (7/5), mostrando una gran fortaleza mental a pesar de sufrir calambres.

El campeón defensor, Casper Ruud, también tuvo una actuación destacada, derrotando fácilmente a Jaume Munar con un contundente 6-0 y 6-1, necesitando solo una hora y cinco minutos para cerrar el partido. Ruud se enfrentará al español Alejandro Davidovich, quien previamente había vencido a Pablo Carreño por 6-3 y 6-3.

La jornada también fue productiva para otros jugadores como Francisco Cerúndolo, quien derrotó a Yannick Hanfmann por 6-1 y 7-5, y Luciano Darderi, que superó a su hermano Juan Manuel Cerúndolo con un marcador de 6-1 y 6-3. Karen Khachanov también aseguró su lugar en la tercera ronda al vencer a Adam Walton por 6-2 y 6-3.

Una sorpresa notable fue la victoria del paraguayo Daniel Vallejo sobre el estadounidense Learner Tien, con un resultado de 6-4 y 6-3, lo que le permitirá enfrentarse al italiano Flavio Cobolli. Otros resultados importantes incluyen la victoria de Stefanos Tsitsipas sobre Alexander Bublik, Daniel Merida sobre Corentin Moutet, y Alexander Blockx sobre Brandon Nakashima. El torneo continúa ofreciendo emocionantes enfrentamientos y sorpresas, con varios jugadores buscando su lugar en las rondas finales





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