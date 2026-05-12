Mega 6/49 y Powerball en Venezuela: números ganadores 11 de mayo y noticias del segundo jackpot más alto

Presenta los números ganadores del sorteo del 11 de mayo y las noticias sobre el segundo jackpot más alto de su historia.

Powerball realizó este lunes su sorteo del premio mayor, que alcanza $57 millones, con la opción en efectivo de $25,7 millones. Estos son los números ganadores del 11 de mayo: 24-56-30-64-37 y el Powerball : 7 | Powerplay : 3x.

El pasado 6 de septiembre, dos billetes vendidos en Missouri y Texas se repartieron los cerca de $1,800 millones del segundo jackpot más alto de su historia. El anterior ganador del máximo premio fue un afortunado de California, que el 31 de mayo se llevó $205 millones. Anteriormente, un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril. Un jugador de Anaheim, California, ganó el 29 de marzo $526,5 millones.

Y el 18 de enero, otro participante resultó agraciado con $331 millones. Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización





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