Mega Millions acumula $368 millones:Cómo jugar y detalles de premios recientes en Powerball

Resumen de los últimos resultados de Mega Millions y Powerball, con premios mayores que superan los $300 y $190 millones respectivamente, y una guía sobre las reglas, costo, disponibilidad geográfica y opciones de pago para ganadores en Mega Millions.

El popular juego de lotería Mega Millions ha acumulado un premio mayor de 368 millones de dólares, con una opción en efectivo de 163.6 millones, tras su sorteo del viernes reciente.

Paralelamente, Powerball también ha presentado premios mayores significativos en fechas consecutivas. El sorteo del 3 de junio de 2026 ofreció un premio mayor de 194 millones; el 2 de junio, Mega Millions tenía 346 millones; el 1 de junio, Powerball alcanzó los 180 millones; el 30 de mayo, Powerball ofreció 172 millones; el 29 de mayo, Mega Millions acumulaba 331 millones; el 27 de mayo, Powerball tenía 154 millones; el 26 de mayo, Mega Millions llegaba a 311 millones; el 25 de mayo, Powerball estaba en 141 millones; y el 23 de mayo, Powerball alcanzaba 131 millones.

Estos números reflejan la continua attraction de estos juegos multijurisdiccionales en Estados Unidos. Para participar en Mega Millions, el jugador debe seleccionar seis números de dos conjuntos distintos: cinco números del 1 al 70 (bolas blancas) y un número del 1 al 25 (Mega Ball dorada). La combinación exacta de los seis números ganadores otorga el premio mayor, pero existen nueve formas de ganar premios secundarios, desde el premio mayor hasta $2.

Los boletos tienen un costo de $5 y los sorteos se realizan los martes y viernes a las 11 p.m. hora del este. El juego está disponible en 45 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE. UU. , excluyendo Alabama, Alaska, Hawaii, Nevada y Utah.

En caso de resultar ganador, el afortunado puede elegir entre dos opciones de pago: anualidades o pago en efectivo único. La opción de anualidades consiste en un pago inicial inmediato seguido de 29 pagos anuales, cada uno incrementado en un 5% respecto al anterior. Este diseño busca proteger el poder adquisitivo del ganador frente a la inflación.

La opción en efectivo es un pago único equivalente al efectivo total acumulado en juego, pero antes de su entrega se deducen los impuestos federales y estatales correspondientes. Mega Millions inició su historia el 31 de agosto de 1996 bajo el nombre de 'El Gran Juego', con su primer sorteo el 6 de septiembre de ese año, en el que participaron seis estados fundadores: Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan y Virginia





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