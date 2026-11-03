Melania Trump reunirá en Washington con representantes de Ucrania y Rusia

La primera dama estadounidense Melania Trump acogerá a delegaciones de Ucrania y Rusia en la Casa Blanca. El encuentro busca avances tras la tregua en Jersón.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, recibirá a representantes de Ucrania y Rusia en Washington, confirmaron desde la Casa Blanca el martes. La cita se celebrará en la residencia oficial sin que se hayan revelado fechas específicas ni los nombres de los participantes.

El contexto de la reunión diplomática

Este anuncio se produce una semana antes de que tengan lugar las conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Kiev y Moscú, programadas para el 10 y el 11 de noviembre en Abu Dabi. El objetivo principal de estos diálogos es alcanzar un alto el fuego definitivo para poner fin a la guerra en curso.

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El comunicado oficial describe el encuentro en la Casa Blanca como un momento extraordinario en la historia estadounidense, subrayando la importancia simbólica de que la primera dama sirva como puente diplomático entre los dos países beligerantes en este momento crítico.

La esposa del presidente Donald Trump ya ha mostrado su compromiso con la desescalada al anunciar recientemente la tregua local de cuatro días que se implementó en la región de Jersón, ubicada en el sur de Ucrania. Este periodo de calma permitió la evacuación segura de civiles desde la ciudad de Oleshki, que se encuentra ocupada por fuerzas rusas.

El jueves, Melania Trump ofrecerá una declaración pública sobre este inusual alto el fuego, el cual ha sido calificado como el más largo de toda la contienda hasta la fecha. Las acciones de la primera dama se enmarcan dentro de un esfuerzo más amplio por facilitar la seguridad humanitaria en las zonas de conflicto.

Tensiones en el espacio aéreo europeo

En un contexto de alta tensión geopolítica, cuatro vuelos europeos han registrado amenazas de bomba que han obligado a activar dispositivos de seguridad en aeropuertos clave. Uno de los aviones, un Boeing de la aerolínea LOT que partió este martes desde Londres con destino al aeropuerto Chopin de Varsovia, fue desviado al aeródromo de Warsaw/Modlin tras recibir una alerta a las 09.54 hora local.

La aeronave Boeing 737 MAX, que transportaba a 181 personas a bordo, aterrizó sin incidentes en Modlin a las 10.01 hora local. Tras el aterrizaje, fue estacionada en una zona designada mientras los equipos de desactivación de explosivos realizaban las inspecciones correspondientes, lo que obligó al cierre temporal del aeropuerto para los pasajeros.

Otro vuelo con destino a la capital polaca, en este caso operado por SAS y procedente de Copenhague, también fue objeto de una amenaza, aunque logró aterrizar con normalidad en Chopin. La portavoz de SAS, Alexandra Lindgren Kaoukij, confirmó la recepción de la alerta y indicó que toda la información ha sido remitida a la Policía danesa para su investigación.

Además, un avión de la compañía Ryanair procedente de Mánchester y con destino al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia en España recibió una amenaza de bomba. El aparato aterrizó a las 10.50 hora local, activando un amplio dispositivo de seguridad que incluyó a la Policía Nacional y a especialistas de los TEDAX.

Los 114 pasajeros y los 7 tripulantes desembarcaron para pasar los controles de seguridad mientras se inspeccionaba la aeronave. Por último, un aparato procedente de Israel aterrizó de emergencia en Sofía, Bulgaria, tras recibir una amenaza por correo electrónico, reforzando las medidas de seguridad en todos los aeropuertos afectados por esta serie de incidentes.