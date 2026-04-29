Melate Retro: Resultados del sorteo del 28 de abril de 2026 y cómo cobrar los premios

El Melate Retro, uno de los sorteos más tradicionales de la Lotería Nacional, acumuló 14.9 millones de pesos en su edición 1629. Conoce los resultados, cómo jugar y los requisitos para cobrar los premios en este sorteo que se realiza todos los martes y sábados.

El Melate Retro es uno de los sorteos más tradicionales de la Lotería Nacional de México , con una historia que se remonta a 1984. La edición 1629, que se llevó a cabo el martes 28 de abril de 2026, ofreció una bolsa acumulada de 14.9 millones de pesos, lo que generó gran expectativa entre los apostadores.

Este sorteo, que recuerda los orígenes del Melate, garantiza un premio mínimo de 5 millones de pesos, pero la cantidad puede aumentar si no hay ganadores en los sorteos anteriores. Los resultados del Melate Retro se publicaron después de las 21:00 horas, y los interesados en verificar si su boleto es ganador pueden hacerlo a través del sitio oficial de la Lotería Nacional.

Además, el sorteo se realiza todos los martes y sábados, lo que brinda más oportunidades a los jugadores para participar. Para jugar, los participantes deben seleccionar una combinación de números, que puede incluir desde 6 hasta 10 números más un adicional, de un rango que va del 1 al 39. La urna del Melate Retro elige al azar 7 esferas: los primeros 6 números son los naturales, y el séptimo es el número adicional.

El costo de participar varía según la cantidad de números seleccionados. Los premios, sin importar el monto, pueden cobrarse en las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México, a partir del día siguiente al sorteo. Es importante destacar que los ganadores tienen un plazo de 60 días naturales para reclamar su premio, presentando el boleto con la combinación ganadora.

Además, los premios también pueden cobrarse a través de aplicaciones móviles, siempre y cuando la cuenta esté verificada y vinculada a una cuenta bancaria. Para obtener más información sobre el Melate Retro, los interesados pueden consultar el enlace oficial de la Lotería Nacional. Este sorteo no solo ofrece la posibilidad de ganar grandes premios, sino que también es una tradición que ha perdurado por décadas, atrayendo a miles de apostadores cada semana





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