Melissa Barrera analiza las secuelas de su despido de Scream 7 y la censura en Hollywood

La actriz mexicana detalla el costo profesional de defender los derechos humanos en Gaza y critica la dependencia de la industria hacia la nostalgia.

La actriz mexicana Melissa Barrera ha decidido abrirse sobre uno de los periodos más turbulentos de su trayectoria profesional, centrándose específicamente en su polémica salida de la producción de Scream 7 .

Todo comenzó a finales del año dos mil veintitrés, cuando la intérprete utilizó sus redes sociales, particularmente Instagram, para expresar su profunda preocupación por la situación humanitaria en la Franja de Gaza. Sus publicaciones incluían llamados urgentes a la paz, la difusión de enlaces para apoyar a organizaciones palestinas y críticas directas hacia las acciones del gobierno de Israel.

Esta postura activista provocó una reacción inmediata y drástica por parte de la productora Spyglass, que decidió prescindir de sus servicios para la séptima entrega de la franquicia de terror. La empresa justificó su decisión alegando una política de tolerancia cero hacia el antisemitismo o cualquier forma de incitación al odio, una etiqueta que Barrera ha rechazado categóricamente.

Para la actriz, su posición no estaba motivada por el odio, sino por la defensa irrenunciable de los derechos humanos y la convicción de que ningún gobierno del mundo debe estar exento de la crítica cuando se producen tragedias humanitarias. Más allá del conflicto político, Barrera ha lanzado duras críticas hacia la dirección creativa y comercial de la película que terminó rodándose sin ella.

Según sus declaraciones, la producción se vio obligada a recurrir al llamado bait de la nostalgia, intentando atraer al público mediante el regreso de personajes icónicos y elementos del pasado para compensar la pérdida de la nueva generación de protagonistas. La actriz no solo cuestionó la calidad artística de este enfoque, sino que también puso en duda la transparencia de las cifras de taquilla reportadas por el estudio, sugiriendo que los números reales podrían ser inferiores a los anunciados.

A pesar de este distanciamiento profesional, Barrera destaca que el cariño del público permanece intacto, pues afirma que cada noche recibe a fans que aún la valoran por su papel en la saga mientras promociona otros proyectos. Esta desconexión entre la gestión corporativa de los estudios y el sentimiento real de la audiencia es, según ella, un reflejo de la crisis de identidad que atraviesa la industria cinematográfica actual.

El impacto emocional y profesional de este despido fue devastador, llevándola a enfrentar casi diez meses de inactividad laboral absoluta. Lo más doloroso para la actriz no fue solo la pérdida del contrato, sino la soledad profesional que experimentó. Barrera confesó que, aunque recibió mensajes privados de apoyo de diversas figuras conocidas, incluyendo a colegas como Jenna Ortega, estas palabras carecían de acciones concretas.

En un entorno donde la solidaridad suele ser superficial, descubrió que los mensajes de texto no se traducen en oportunidades laborales ni en defensa pública. La única excepción notable fue el director Boots Riley, quien después de varios meses se puso en contacto con ella para ofrecerle un papel en su película, convirtiéndose en la única persona de la industria que transformó su empatía en un hecho tangible.

Esta experiencia la llevó a reflexionar sobre la hipocresía de un sistema que predica la inclusión y la ética, pero que castiga severamente a quienes se atreven a cuestionar el status quo político. Finalmente, la actriz habló sobre las figuras que han servido de inspiración en este proceso, mencionando la admiración que siente por Javier Bardem y Susan Sarandon. Especialmente Sarandon, quien también sufrió consecuencias profesionales por sus posturas sobre Palestina, ha sido un pilar de apoyo para Barrera.

La actriz reconoció que atravesó una crisis psicológica profunda, llegando incluso a cuestionar su fe y la justicia divina al sentirse penalizada por actuar conforme a sus principios éticos. Actualmente, encuentra refugio en el arte teatral en Nueva York, específicamente en el espectáculo Titaníque, el cual describe como un espacio de evasión y alegría necesario para sanar.

Para ella, el arte debe funcionar como un refugio seguro donde la verdad y la creatividad puedan coexistir sin el miedo a la represalia corporativa, reafirmando su compromiso con la verdad a pesar del costo que esto haya tenido en su carrera en Hollywood





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