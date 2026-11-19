Jaime Maussan revela video de un terodáctilo en Ciudad Juárez. Los memes en redes sociales bromean sobre la aparición del animal prehistórico.

La red de comunicaciones digitales en México experimentó un repunte significativo de interacciones tras la difusión de un video atribuido a Jaime Maussan. En dicha grabación, el presentador afirmó haber detectado a un terodáctilo sobrevolando la zona de Ciudad Juárez. La revelación provocó una inmediata cascada de respuestas en las plataformas sociales, transformando el hallazgo en un tema central de discusión y humor en línea.

La afirmación de Jaime Maussan sobre el animal

Jaime Maussan presentó el material audiovisual en su canal de televisión, declarando que una cámara de seguridad había capturado la imagen del supuesto reptil volador. El comunicador sostuvo que la criatura exhibía características morfológicas muy similares a las del terodáctilo, un animal prehistórico extinto hace millones de años. Esta declaración sirvió como el detonante principal para generar la ola de reacciones masivas entre los usuarios de internet.

Also read Ciudad de México amplía el plazo para el registro de vehículos eléctricos personales

Bromas con el cablebús y Amores Perros

La comunidad digital no tardó en utilizar su creatividad para integrar a la supuesta Bestia con Alas al paisaje urbano de la región. Numerosos internautas crearon memes que colocaban al terodáctilo volando cerca de las cabinas del sistema de transporte cablebús. Esta imagen absurda contrastaba la naturaleza mitológica del animal con la infraestructura moderna de movilidad.

Paralelamente, los usuarios hicieron referencias directas a la cinta de cine Amores Perros. En las imágenes editadas, el terodáctilo sustituía al famoso perro que compartió escenas con el actor Gael García en la película. Estos memes mezclaron el amor por el cine nacional con la especulación sobre el avistamiento del animal.

Funcionarios y la gastronomía mexicana

La imaginación colectiva llevó la narrativa hacia escenarios administrativos y culinarios muy propios de la cultura local. Algunos cibernautas imaginaron a funcionarios públicos utilizando al terodáctilo como medio de transporte para cumplir con sus labores diarias. Esta sátira reflejaba el humor negro habitual en las redes sociales mexicanas ante situaciones extraordinarias.

En el ámbito gastronómico, las bromas se centraron en la integración del ave en la dieta tradicional. Usuarios sugirieron humorousmente al terodáctilo consumiendo tacos al pastor o tomando micheladas como parte de la cultura mexicana. Por otro lado, otros memes con un tono más oscuro presentaban al animal como ingrediente en platillos preparados al carbón o en un trompo, simbolizando la fusión entre lo prehistórico y lo contemporáneo.

Contexto de avistamientos y especulación

Este evento se enmarca en un contexto más amplio de interés por fenómenos no identificados y criaturas legendarias. La reacción masiva demuestra la capacidad de la audiencia para adaptar noticias sensacionalistas a formatos de entretenimiento viral. La presencia de memes diversos muestra cómo la sociedad procesa la información a través del humor y la referencia cultural compartida.