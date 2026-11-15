Memoria de la editorialista tras 50 años en Acaponeta y el Fondo de Cultura Económica

Editora reflexiona sobre su vida en el Fondo de Cultura Económica y su nuevo ensayo ante la inteligencia artificial, celebrando 65 años y el Premio Juan Pablos.

Nacida en Acaponeta, Nayarit, en 1961, una destacada figura de la industria editorial ha transformado su trayectoria profesional en un ensayo testimonial que explora la evolución del sector ante los retos de la era digital. Esta autora, reconocida recientemente como ganadora del Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial 2026, utiliza su reciente publicación para analizar el desarrollo de la industria a la que ha dedicado su vida entera, señalando la urgente necesidad de adaptación a las nuevas tecnologías.

Orígenes en Acaponeta y carrera en Fondo de Cultura Económica

La editora asegura que dirigir el Fondo de Cultura Económica fue siempre su mayor sueño profesional, una meta que comenzó a visualizar con claridad extrema durante su infancia. A los siete años planteó lo que ella misma describe como una profecía autocumplida, demostrando una persistencia y una decisión absoluta que la llevarían a asumir el cargo en 2002. Mantuvo esta posición clave hasta 2009, convirtiéndose en la única mujer en dirigir la prestigiosa institución.

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Su camino no estuvo exento de obstáculos significativos, especialmente al irrumir en un entorno dominado por hombres y por una cultura de herencia de puestos. Sin embargo, su dedicación inquebrantable a las letras y las bibliotecas le permitió navegar estas dificultades. En 1990, rechazó una oferta de un alto puesto en una importante disquera ofrecida por un conocido en el aeropuerto de Miami, priorizando exclusivamente su carrera en el mundo del libro sobre otras oportunidades comerciales.

La escritura del ensayo y el contexto del Premio Juan Pablos

La publicación del nuevo libro coincide simbólicamente con la entrega del Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial y el quincuagésimo aniversario de su partida de Acaponeta para continuar sus estudios. A sus 65 años, en 2026, la autora considera esta obra como una valiosa recompensa personal y profesional. Inicialmente concibió el texto como un ensayo teórico, pero tras recibir comentarios de figuras como Cristina Rivera Garza y Joaquín Diez Canedo, aceptó la sugerencia de Elena Poniatowska.

Fue Elena Poniatowska quien le indicó que el material sería más útil si adoptaba la forma de una memoria de testigo de época, decisión que llevó a la reescritura completa del manuscrito. Este cambio de enfoque surgió también tras una entrevista larga para un libro colectivo y tras superar una situación personal compleja, marcada por la muerte de su madre, lo que la motivó a crear algo que no remitiera únicamente a su recuerdo.

Testigo de la convergencia digital y eventos culturales

Su carrera ha sido testigo de dos momentos fundamentales en la evolución tecnológica de la lectura. La primera experiencia ocurrió en 1984, durante el Congreso Internacional de la Unión de Editores en México, cuando Akio Morita, presidente de Sony, mostró un disquete que contenía la Enciclopedia Británica. Morita advirtió que para finales de siglo la impresión en papel desaparecería, generando una mezcla de escepticismo y admiración entre los asistentes.

Años más tarde, su perspectiva se amplió al presenciar una conferencia de Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien comenzó la plataforma distribuyendo libros. Estas experiencias la llevaron a reflexionar sobre la falsa disyuntiva entre la superioridad cultural del papel y la accesibilidad de los formatos digitales. Su ensayo busca precisamente desmontar esta dicotomía, invitando a la industria a adaptarse sin perder su esencia cultural.

Balances políticos y proyectos culturales en México

Durante su gestión en Conaculta, la autora tuvo el privilegio de diseñar la política cultural de México, apoyando talentos emergentes como Alondra de la Parra, Isaac Hernández y Elisa Carrillo. También fomentó proyectos arquitectónicos de Frida Escobedo, Michel Rojkind y Tatiana Bilbao, y remodeló la Cineteca Nacional. Además, inició el diseño de los cerebros digitales mucho antes de que se hablara de convergencia tecnológica.

Con cierta nostalgia, reconoce oportunidades desperdiciadas, como la Estela de Luz, proyecto envuelto en un escándalo de corrupción bajo la dirección de Rafael Tovar y de Teresa. También valora su contribución desde la iniciativa privada junto al recientemente fallecido Humberto Musacchio, aunque considera que muchos eventos del cambio de siglo podrían haberse gestionado con mayor eficacia para aprovechar mejor el potencial cultural del país.