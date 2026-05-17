Memorias personales: Carlos H. Remolina, Premio Crónicamayo 17, 2026

Carlos H. Remolina, Premio Crónicamayo 17, 2026, comparte en profundidad su experiencia científica y académica en el Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias en sus inicios y en su evolución actual.

Estoy aquí con ustedes, cerca de cumplir 92 años, y con la perspectiva que da el tiempo puedo decir que he sido extraordinariamente afortunado. He tenido el privilegio de mantenerme activo en el CINVESTAV y en El Colegio Nacional, algo que difícilmente habría sido posible en muchos otros países.

Confío en poder continuar así, mientras la salud me lo permita y conserve la capacidad de asombro ante ese mundo fascinante que son las neurociencias. Mi historia está íntimamente ligada a la del Departamento. He formado parte de él desde su fundación en 1961: primero como estudiante y posteriormente como profesor titular. Esto me ha permitido ser testigo y protagonista de su evolución académica e institucional





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