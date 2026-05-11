Un individuo acusado de intentar asesinar al presidente de EE. UU. durante una cena de gala en Washington, durante la cena de los corresponsales, es responsable de ataque terrorista que mató al menos un policía y provocó más deoggling heridos, mientras permanecía en movimiento disparando vehículos y policías, Farms alleged to have four charges for transporting a firearm and ammunition across state lines and may face life imprisonment. According to witnesses and law enforcement sources. It is the first attempt on his life during a 2024 campaign event and a month later injuring his ear at a golf course in Florida.
Este lunes, 11 de mayo de 2026, el hombre de California acusado de haber intentado asesinar al presidente de Estados Unidos de América durante una cena de gala en Washington el mes pasado se declaró no culpable, según varios medios estadounidenses.
Según testigos y fuentes policiales, Cole Allen, ingeniero con alta formación académica y residente de California, abrió fuego contra agentes de seguridad en la cena de los corresponsales, manteniéndose en movimiento durante varios minutos, disparando diversos disparos antes de ser capturado por la policía. El presidente republicano, el mandatario en funciones, ya había sido objeto de un primer atentado en julio de 2024 durante un mitin de campaña, en el que resultó herido en una oreja, y luego unos meses más tarde en su campo de golf en Florida.
Enfrente cuatro cargos en relación con el ataque del 25 de abril durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en un hotel del centro de Washington y podría afrontar cadena perpetua si es declarado culpable. Allen está acusado de: transportar un arma de fuego y municiones a través de las fronteras estatales con la intención de cometer un delito grave, según entre los acusadores fiscales.
Allen viajó en tren desde su casa en California hasta Washington con un arsenal que incluía una escopeta, una pistola y numerosos cuchillos. President Of United States Of America Attack On Terrorists In The United States Fox News CNN Attempt To Kill The US President Cole Allen Weapon Guns Yellow Journalism CNN Virginia Washington Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources. Balean vivienda de Rubén Rocha Moya tras acusaciones de narcotráfico en Estados UnidosDe acuerdo con el comunicado oficial, el inmueble se encontraba deshabitado desde hace más de una década por Rocha Moya y no se reportaron personas lesionadas. Estados Unidos inicia la desclasificación de documentos sobre Fenómenos Anómalos no Identificados (UAP)El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha anunciado el inicio de la desclasificación de documentos sobre los Fenómenos Anómalos no Identificados (UAP), luego de una promesa del presidente Donald Trump en febrero pasado. Por CIA, “Chapitos” y consulados, escala la tensión entre México y Estados UnidosRevista especializada en noticias de empresas, negocios, economía, mercados financieros, política, internacional y tecnología. Más de 50 años nos respaldan. Periodista desmiente la imagen del presidente salvadoreño en redes y amenaza de detenciónEl periodista de El Faro publica un ensayo en el que aclara que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como funcionario de izquierda se convirtió en un dictador al pactar con las pandillas y instaurar un régimen de excepción. Afirma que Bukele es un oportunista y convierte sus políticas públicas en ocurrencias que no suponen ideas claras.
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