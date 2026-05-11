Un individuo acusado de intentar asesinar al presidente de EE. UU. durante una cena de gala en Washington, durante la cena de los corresponsales, es responsable de ataque terrorista que mató al menos un policía y provocó más deoggling heridos, mientras permanecía en movimiento disparando vehículos y policías, Farms alleged to have four charges for transporting a firearm and ammunition across state lines and may face life imprisonment. According to witnesses and law enforcement sources. It is the first attempt on his life during a 2024 campaign event and a month later injuring his ear at a golf course in Florida.

Este lunes, 11 de mayo de 2026, el hombre de California acusado de haber intentado asesinar al presidente de Estados Unidos de América durante una cena de gala en Washington el mes pasado se declaró no culpable, según varios medios estadounidenses.

Según testigos y fuentes policiales, Cole Allen, ingeniero con alta formación académica y residente de California, abrió fuego contra agentes de seguridad en la cena de los corresponsales, manteniéndose en movimiento durante varios minutos, disparando diversos disparos antes de ser capturado por la policía. El presidente republicano, el mandatario en funciones, ya había sido objeto de un primer atentado en julio de 2024 durante un mitin de campaña, en el que resultó herido en una oreja, y luego unos meses más tarde en su campo de golf en Florida.

Enfrente cuatro cargos en relación con el ataque del 25 de abril durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en un hotel del centro de Washington y podría afrontar cadena perpetua si es declarado culpable. Allen está acusado de: transportar un arma de fuego y municiones a través de las fronteras estatales con la intención de cometer un delito grave, según entre los acusadores fiscales.