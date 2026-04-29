Menopausia en la Alta Dirección: Un Tabú que Afecta el Rendimiento y el Bienestar de las Mujeres

Un creciente número de mujeres en puestos de liderazgo experimentan los efectos de la menopausia, una etapa poco visible en el ámbito laboral que impacta su desempeño y bienestar. La falta de políticas y apoyo organizacional perpetúa el silencio y el estigma, dificultando que las mujeres gestionen esta transición de manera efectiva.

La llegada a puestos de Alta Dirección en muchas organizaciones coincide frecuentemente con una etapa de la vida femenina que permanece en gran medida invisible en el ámbito laboral: la menopausia.

Esta transición biológica implica que las mujeres no solo deben cumplir con las altas exigencias de su cargo, sino que también deben gestionar los significativos cambios físicos y emocionales que acompañan a esta fase. Sin embargo, la menopausia en el entorno profesional es un tema que rara vez se aborda abiertamente, generando un silencio que puede afectar negativamente el bienestar y el rendimiento de las líderes.

Michelle Ferrari, presidenta del Women Economic Forum (WEF), señala que pocas organizaciones demuestran una proactividad o comprensión real respecto a esta cuestión, lo que perpetúa la invisibilización de las necesidades de las mujeres en esta etapa. En la Alta Dirección, la presión por mantener una imagen de fortaleza y cumplir con las expectativas puede llevar a las mujeres a ocultar los síntomas de la menopausia, temiendo ser percibidas como menos capaces o comprometidas.

Esta invisibilización tiene un impacto directo en su desempeño, ya que los cambios físicos y mentales asociados a la menopausia son difíciles de ignorar. Un estudio reciente realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México y Sin Reglas revela que el 67% de las mujeres considera que la menopausia ha afectado su trabajo. Los síntomas más comunes incluyen bochornos (57.4%), cansancio extremo (24.3%) y dolor en las articulaciones (22.6%).

Yvette Mucharraz, directora del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección (CIMAD) del IPADE, destaca que las políticas organizacionales a menudo no tienen en cuenta estas necesidades, incluso en aspectos tan básicos como los códigos de vestimenta, que pueden resultar inadecuados para las mujeres que experimentan sofocos. Además, la falta de representación femenina en puestos de liderazgo contribuye a que el tema se mantenga tabú, ya que las mujeres temen ser juzgadas o estigmatizadas si revelan sus síntomas.

La situación se complica aún más por el hecho de que muchas mujeres en la Alta Dirección también se enfrentan al desafío del “efecto sándwich”, es decir, la responsabilidad de cuidar tanto a sus hijos adolescentes como a sus padres ancianos. Esta doble carga de responsabilidades puede relegar la menopausia a un segundo plano, convirtiendo los cambios hormonales en desafíos adicionales en un entorno laboral donde aún persisten sesgos de género.

A pesar de los síntomas, solo un 20.9% de las mujeres ha modificado su forma de trabajar, ya sea reduciendo sus horas o abandonando su empleo, mientras que el 64.3% continúa con su jornada habitual, lo que sugiere un temor al estigma o la falta de alternativas. Las especialistas coinciden en que las mujeres necesitan un ecosistema de apoyo en la Alta Dirección, que reconozca y valore su trayectoria profesional y les brinde las herramientas necesarias para afrontar esta etapa de la vida.

La falta de políticas internas relacionadas con la menopausia es un problema que debe abordarse con urgencia, especialmente considerando que la población de 60 años o más representará el 32.2% de la población en 2070, según el Consejo Nacional de Población (Conapo). Esto obligará a las organizaciones a adaptar su cultura para incluir a una fuerza laboral más envejecida.

Michelle Ferrari argumenta que el futuro del liderazgo femenino no puede ignorar la biología y que las organizaciones deben integrar las diferentes etapas de la vida de las mujeres en sus políticas. La apertura al diálogo y la implementación de iniciativas por parte de mujeres en puestos directivos son pasos importantes para fomentar la inclusión, mejorar la productividad y retener el talento femenino senior





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