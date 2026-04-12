Menor de 4 años lesionada tras ser atropellada por motociclista en Monclova

Una niña de cuatro años resultó herida después de ser atropellada por una motocicleta en la colonia Ampliación Las Flores, Monclova. Se movilizaron los servicios de emergencia y se investigan las causas del accidente.

MONCLOVA , COAH. - Una menor de cuatro años sufrió lesiones después de ser atropellada por un motociclista durante la tarde de este sábado en la colonia Ampliación Las Flores, en Monclova . El suceso provocó una inmediata movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades municipales, generando gran preocupación en la comunidad. El accidente tuvo lugar aproximadamente a las 14:00 horas sobre la calle El Potrero, en la intersección con la avenida Las Torres.

Según los informes preliminares, la niña, identificada como Enith N, salió de su domicilio e intentó cruzar la calle en ese instante. A pesar de que aparentemente observó antes de avanzar, no se percató de la cercanía de una motocicleta que circulaba por la zona, resultando en un impacto directo. La motocicleta involucrada era una Italika FT200 de color rojo, conducida por Jesús N, quien tampoco advirtió la presencia de la menor a tiempo para evitar el choque. El impacto lanzó a la niña contra el pavimento, provocándole lesiones visibles, especialmente en la cabeza, lo que causó alarma entre familiares y vecinos del área. \Después del impacto, la madre de la menor y otros residentes acudieron rápidamente para auxiliarla, solicitando de inmediato la ayuda de los servicios de emergencia. El conductor de la motocicleta permaneció en el lugar, colaborando en la atención inicial. Los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al sitio minutos después, brindando atención prehospitalaria a la niña. Dada la gravedad de las lesiones, se decidió su traslado urgente al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica. El personal del Departamento de Control de Accidentes se presentó en el lugar para documentar lo ocurrido y llevar a cabo las diligencias necesarias, con el fin de determinar la dinámica del incidente y establecer las responsabilidades pertinentes. Las autoridades competentes iniciaron la investigación para esclarecer los hechos y determinar las consecuencias legales. Mientras tanto, el motociclista fue detenido y trasladado a la Comandancia Municipal, donde permanecerá hasta que se defina su situación legal, que dependerá del estado de salud de la menor lesionada. \Las autoridades competentes están a cargo de la investigación para dar seguimiento al incidente y determinar las responsabilidades. Este trágico evento ha generado consternación en la comunidad de Monclova, que espera una pronta recuperación de la menor. La policía municipal y los servicios de emergencia trabajaron en conjunto para responder de manera eficiente al incidente, asegurando la atención médica inmediata y el resguardo de la escena del accidente. La investigación determinará si hubo imprudencia por parte del conductor de la motocicleta, así como cualquier posible negligencia en la supervisión de la menor. El caso ha sido remitido a las autoridades competentes para que se tomen las medidas legales necesarias y se determinen las sanciones correspondientes. La comunidad espera que este incidente sirva como un recordatorio de la importancia de la precaución y el cumplimiento de las normas de tránsito, especialmente en áreas residenciales donde los niños pueden estar jugando. Se espera que las autoridades locales refuercen las medidas de seguridad vial para prevenir futuros accidentes y proteger la integridad de los ciudadanos





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