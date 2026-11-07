Menor víctima de abuso de maestra en León continúa terapia tras sentencia

La familia de la menor agredida por la maestra María Guadalupe en León paga terapia psicológica tras la condena de 6 años y 8 meses, denunciando la falta de apoyo integral del sistema.

La familia de la menor víctima de tocamientos de índole sexual por parte de una maestra en León continúa asumiendo los costos de la atención psicológica necesaria para su recuperación. Este caso, que se hizo público en mayo de 2025, involucra a la docente María Guadalupe, quien ya fue sentenciada a 6 años y 8 meses de prisión. La madre de la niña ha expresado su frustración ante la insuficiencia de los apoyos gubernamentales recibidos durante este proceso judicial y post-judicial.

Detalles del Caso y Sentencia

El delito fue cometido mediante el conocido como "Juego del Pato", una modalidad de abuso que afectó a varios menores bajo la responsabilidad de la maestra María Guadalupe. La autoridad competente, identificada en el texto como SEG, confirmó la sentencia impuesta a la docente. Este hecho generó una crisis familiar y psicológica que ha requerido intervención continua mucho después de la resolución del juicio.

Also read Amparo de contratista de Guadalupe Taddei Zavala sobreseido sin responsabilidad

Apoyos Limitados del Sistema

Aunque la SEG otorgó diez sesiones con un psicólogo para atender a la hija, la familia no recibió ningún otro tipo de atención directa. Varios integrantes de la unidad familiar resultaron afectados psicológicamente, pero el sistema no se enfocó en las madres ni en el entorno cercano de la víctima. La reparación del daño fue un recurso utilizado, pero no fue suficiente para cubrir la totalidad de las necesidades de sanación.

Barreras para la Continuidad Terapéutica

La madre de la menor detalló que, aunque el tratamiento inicial avanzó, necesitaba avalar la necesidad de más sesiones para extender la ayuda. Ante la negativa del psicólogo a proporcionar un documento que respaldara la necesidad de más tiempo, la familia decidió asumir el gasto por su cuenta. La frase "ya se dio la vuelta y dijo: No, es que no puedo hacer eso" resume la falta de flexibilidad en el apoyo institucional.

Carga Económica y Frustración Familiar

Durante año y medio, la familia invirtió en tiempo, dejar de trabajar, combustible y gastos adicionales al acudir a citas externas. La madre señaló que ese dinero hubiera sido una mejor inversión si hubiera sido empleado directamente en sanar a su hija a través de terapia psicológica. La frustración se intensifica al sentir que el tiempo se perdió con los individuos de la supuesta justicia en lugar de enfocarse en la salud mental de la menor.

Impacto Social y Crítica al Sistema

La situación en León evidencia las limitaciones del sistema de justicia cuando no prioriza la atención integral a las víctimas y sus familias. Aunque existen personas cabales que tratan de cumplir con su trabajo, la estructura general no da para más en términos de apoyo práctico. El caso resalta la urgencia de mejorar los mecanismos de reparación y el seguimiento post-sentencia en delitos contra la integridad de menores.