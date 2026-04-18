Mentiras Sostenidas: El Precio de la Desinformación Gubernamental

El gobierno mexicano admitió que una fuga en ductos de Pemex causó un grave problema ambiental, desmintiendo versiones previas sobre barcos fantasma y emanaciones naturales. La estrategia de desinformación orilló a la Presidenta a emitir declaraciones falsas, levantando cuestionamientos sobre la probidad y la capacidad de gestión de crisis del equipo de comunicación.

Una vez más, la información errónea se ha deslizado hasta la Presidenta, orquestando una declaración falsa. Si usted, estimado lector o lectora, mantiene una postura basada en falacias durante 69 días, ¿no merece ser etiquetado como mentiroso o mentirosa? El Diccionario de la lengua española define a un mentiroso o mentirosa como alguien que miente, especialmente si lo hace por costumbre.

La costumbre, esa manera habitual de actuar o comportarse, parece ser un método recurrente en el equipo de comunicación. Hemos presenciado esto en múltiples ocasiones, ya sea como estrategia de propaganda o para ocultar, tergiversar y desviar la información, como ocurrió previamente durante el escándalo de la persona que se asoleaba en un balcón de Palacio Nacional. Y para que quede meridianamente claro, ¿qué significa mentir? Significa decir o manifestar lo contrario de lo que uno sabe. El jueves por la noche, se admitió que el problema, reportado desde principios de febrero y que aún sigue causando estragos en el medio ambiente, se originó por una fuga detectada en uno de los ductos del complejo de Pemex. Con esta confesión, se desmoronaron todas las versiones previas, incluyendo las culpas atribuidas a chapopoteras e incluso a un enigmático barco fantasma, un espectro navegante que, por supuesto, nadie pudo identificar porque era un dato completamente falso. La fuga fue detectada el 6 de febrero de este año, y en Pemex ya estaban al tanto. En Palacio Nacional también, ya que Pemex así lo había informado, aunque inicialmente sus directivos afirmaron desconocer el origen de la contaminación. ¿A quién se le ocurrió la brillante idea de intentar desviar la atención para culpar a uno de los ex presidentes más aborrecidos según las encuestas de opinión existentes al finalizar su mandato, con solo dos o tres de cada diez mexicanos aprobando su gestión? Y a partir de ahí, se desató la cadena de desinformación en la Ciudad de México. ¿Quién fue el genio, o la genia, que concibió la audacia de mentir con tal cinismo? Quienquiera que haya sido, evidentemente no ha estudiado las estrategias básicas de comunicación social, ni mucho menos las guías primarias de control de crisis. La persona que gestó semejante insensatez debió saber que en el ámbito de la comunicación, ser un spin doctor implica construir una verdad alternativa a partir de algo comprobable, o desviar la atención de un tema a otro, pero sin falsear la realidad. De lo contrario, uno se gradúa de mitómano o mitómana. Los especialistas en problemas mentales señalan que la mitomanía no se clasifica como un trastorno independiente en las clasificaciones actuales, ya que se ha observado que estas personas, que tienden a mentir de forma recurrente, padecen otro tipo de trastorno primario. Quizás uno de índole política. Tal vez esa necesidad compulsiva de mentir en la política no sea un trastorno mental para la ciencia, pero lo que sí denota es un comportamiento absolutamente carente de probidad y honradez. La doctora Maricarmen Jiménez Colín, del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, ha explicado que la mitomanía es una falsificación desproporcionada que puede llegar a ser extensa, complicada o presentarse durante años, e incluso durante toda la vida. El 26 de marzo, la narrativa falsaria de los genios de la comunicación del gobierno federal, lamentablemente, manchó la reputación de un destacado alto mando militar del país: el Almirante Secretario de la Marina, al atribuir la fuga a emanaciones naturales. Vaya forma de intentar ocultar la verdad. Ojalá el asunto hubiera terminado ahí, pero tristemente no fue así. Una mentira sostenida tercamente siempre se convierte en un alud de falsedades para encubrir el engaño inicial. Por insistir en tergiversar los hechos o inventar realidades alternas, el equipo de comunicación social del gobierno federal orilló a la Presidenta a emitir una declaración infundada. El 19 de marzo, la Presidenta Sheinbaum afirmó rotundamente que no había sido un derrame de Pemex. Sin embargo, ya hemos visto que sí provino de Pemex, confirmándose oficialmente en Palacio Nacional hace unas horas. Si bien se está responsabilizando a Pemex de la parte técnica, surge la pregunta: ¿alguien será cesado por tan descarada patraña, por haber construido semejante narrativa? Si a estas alturas el individuo en cuestión no percibe que su actuar en Londres constituyó un abuso, algo que va en contra de la integridad requerida en el servicio público, queda claro desde ahora que no puede ser un candidato presidencial en 2030. Es imperativo que se asuman responsabilidades y que se aplique la máxima transparencia en la gestión de crisis. La confianza pública se erosiona rápidamente cuando las mentiras son la moneda de cambio, y en este caso, la reputación de instituciones y personas clave se ha visto seriamente comprometida. La falta de una estrategia de comunicación honesta y proactiva solo agrava la situación, creando un ciclo de desconfianza que es difícil de revertir. La integridad en el servicio público debe ser innegociable, y cualquier indicio de deshonestidad o manipulación debe ser investigado y sancionado. La narrativa oficial debe basarse en hechos verificables, no en invenciones destinadas a confundir a la ciudadanía o proteger a responsables. Es fundamental que se establezcan mecanismos de rendición de cuentas claros y efectivos para evitar que situaciones como esta se repitan. La ciudadanía merece la verdad y la transparencia, especialmente cuando se trata de problemas que afectan al medio ambiente y a la salud pública. La desinformación en temas de esta magnitud no solo es inaceptable, sino que también puede tener consecuencias devastadoras





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