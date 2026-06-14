Mercadito de a Peso fortalece economía familiar en Paredón, Ramos Arizpe

El programa Mercadito de a Peso beneficia a cientos de familias en Paredón, ofreciendo productos básicos a precios accesibles y generando un ahorro significativo. Los habitantes agradecen el apoyo del gobernador y el alcalde.

RAMOS ARIZPE, COAH. - El Mercadito de a Peso se ha convertido en un pilar de apoyo para las familias de la comunidad de Paredón , donde los testimonios de los beneficiarios resaltan el alivio económico que representa esta iniciativa.

Implementado por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe en colaboración con el Gobierno del Estado de Coahuila, el programa ha logrado llevar productos de la canasta básica, frutas y verduras a precios accesibles, fortaleciendo la economía de los hogares en zonas rurales. Durante la más reciente jornada, habitantes de Paredón expresaron su agradecimiento al gobernador Manolo Jiménez Salinas y al alcalde Tomás Gutiérrez Merino por acercar estos beneficios que permiten estirar el presupuesto familiar.

Irasema Guadalupe Ayala Aguilar, una de las beneficiarias, señaló que este tipo de apoyos marca una diferencia significativa en el día a día. Comentó que en los supermercados convencionales los precios son mucho más elevados, mientras que aquí pueden adquirir lo necesario sin descuidar otras obligaciones. Lo que se ahorra en alimentos, afirmó, puede destinarse a gastos como útiles escolares o servicios básicos. Agradeció al alcalde Tomás Gutiérrez Merino por mantener el programa vigente y recordarse de comunidades como Paredón.

Por su parte, María del Sagrario Maldonado Carrillo destacó que la llegada del Mercadito respondió a una solicitud que los residentes habían hecho desde tiempo atrás. Subrayó que el apoyo es vital para quienes viven en ejidos, donde las opciones de compra son limitadas y los costos suelen ser mayores. Agradeció el trabajo en equipo entre el gobernador y el alcalde, demostrando que la administración estatal y municipal están coordinadas para apoyar al campo.

María José Reyes Acosta también compartió su experiencia, enfatizando que el ahorro se siente en cada compra y que el beneficio alcanza a cientos de familias, generando un impacto positivo en toda la comunidad. Aseguró que el programa demuestra que las autoridades están atentas a las necesidades reales de la población.

En esta edición del Mercadito de a Peso se atendió a 700 beneficiarios directos de Paredón y ejidos aledaños, lo que se traduce en un impacto estimado en aproximadamente 3 mil 500 personas, considerando que cada apoyo se multiplica dentro del hogar. Originalmente concebido para mitigar la cuesta de enero, el programa tuvo una acogida tan favorable que el Gobierno Municipal decidió hacerlo permanente.

Así, el Mercadito de a Peso se ha consolidado como una estrategia social que acerca productos esenciales a bajo costo a las comunidades rurales del municipio, contribuyendo a la seguridad alimentaria y al bienestar de las familias más vulnerables. Con esta iniciativa, Ramos Arizpe reafirma su compromiso con el desarrollo social y la economía local, demostrando que la colaboración entre gobiernos puede generar soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos





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